Sasin: Magazyny gazu napełnione w 84 proc.

Magazyny gazu mamy napełnione w 84 proc. - przekazał w środę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zaznaczył, że Polska obywa się dziś bez gazu rosyjskiego.

Sasin pytany w środę w TVP 1 o zapasy gazu w Polsce wskazał: „Mamy magazyny napełnione w 84 proc.”.

Podkreślił, że stopień napełnienia wzrósł po odcięciu gazu rosyjskiego do Polski. „Jesteśmy najlepiej przygotowanym krajem na ten kryzys gazowy w Europie” - stwierdził. Przypomniał, że średnia europejska to ok. 30 proc. napełnienia magazynów.