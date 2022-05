Premier do opozycji: Nie odrzucajcie KPO, wielkiej pomocy UE

Chcę zaapelować do opozycji. Nie odrzucajcie tej wielkiej pomocy ze strony Unii Europejskiej, jaką jest KPO. Ona jest dzisiaj potrzebna, bo Polska przeżywa trudną sytuację gospodarczą - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w Ostrowie Wielkopolskim

Premier Mateusz Morawiecki pytany był w czasie konferencji prasowej w Ostrowie Wielkopolskim o to, czy w najbliższych dniach nastąpi uchwalenie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Szef rządu powiedział, że wtorek w ubiegłym tygodniu ruszyliśmy z procedurą zatwierdzenia KPO.

Premier mówił o pomyślnie prowadzonych negocjacjach z przedstawicielami UE. To jest ten wielki krok, który zrobiliśmy. KPO jest zatwierdzone, stało się faktem. To niezwykle ważne, bardzo się z tego cieszę - powiedział Morawiecki.

Rzeczywiście teraz, aby ono jednocześnie też mogło zostać zrealizowane do końca, po stronie wykonania odpowiednich zapisów legislacyjnych, to w Sejmie procedowana jest ustawa (…) o zmianach w zakresie Izby Dyscyplinarnej i innych zmianach, dotyczących Sądu Najwyższego - mówił. Morawiecki przypomniał, że w tej kwestii doszło do porozumienia w ramach koalicji rządzącej.

Ale chcę też zaapelować do opozycji. Nie odrzucajcie tej wielkiej pomocy ze strony Unii Europejskiej. Ona jest dzisiaj potrzebna. Dziś Polska po wielkiej pandemii i w trakcie okrutnej wojny na Ukrainie przeżywa tak, jak cała Europa trudne warunki gospodarcze. I to jest bardzo potrzebne, abyśmy dzisiaj dostali te zewnętrzne środki na inwestycje. To zbuduje dobry potencjał wzrostu gospodarczego na kolejne lata - mówił premier.