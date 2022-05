Analitycy: Długotrwała inflacja jest groźniejsza niż przejściowe spowolnienie

Długotrwała, wysoka inflacja jest groźniejsza niż przejściowe spowolnienie gospodarcze, oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Wojna oddziałuje negatywnie silniej na procesy cenowe niż na aktywność gospodarczą, co stwarza sytuację do dalszej normalizacji polityki pieniężnej, tj. podwyżek stóp procentowych w kierunku 7,5-8,5%, zdaniem analityków banku

Nawet jak będzie spowolnienie w II poł. 2022, to spadamy z tak wysokiego poziomu (I-II kw. 2022), że roczny PKB w 2022 uśredni się do ~4,5% r/r. Groźniejsze jest to, że spirala inflacyjna wymyka się spod kontroli, nasze prognoz CPI w szczycie 15-20% zostają w mocy. Większym zagrożeniem dla gospodarki dzisiaj jest wysoka, długotrwała inflacja niż przejściowe spowolnienie gospodarcze. Niespójne policy mix (zacieśnienie monetarne, luzowanie budżetowe) tylko podnosi to ryzyko. RPP powinna szybko robić swoje i podnieść stopy do 7,5-8,5% minimum - napisali w komentarzu główny ekonomista ING Banku Śląskiego Rafał Benecki i ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.