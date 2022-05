Polski Bon Turystyczny - nie wykorzystałeś? Masz czas do 30 września

Robisz plany wakacyjne, a może jeszcze w czerwcu szykujesz weekendowy wypad? Jeśli nie wykorzystałeś do tej pory przysługujących twoim dzieciom Polskich Bonów Turystycznych (PBT) koniecznie zrób to tego lata. 30 września 2022 roku będzie bowiem ostatnim dniem na wykorzystanie bonu

Bon turystyczny przysługuje rodzicom, którzy 18 lipca 2020 roku posiadali prawo do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus, a także jeśli nabyli do niego prawo między 19 lipca 2020 r. a 31 grudnia 2021 r. Wartość jednego bonu to 500 zł na dziecko, a w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością to aż 1000 zł. Bonów nie trzeba wykorzystywać w całości w jednym miejscu, możemy korzystać ze środków do nich przypisanych tak długo, aż nie wyczerpiemy puli pieniędzy w całości.

Obsługa bonów jest bardzo prosta i przyjazna dla każdego użytkownika. Odbywa się w całości „cyfrowo”, co oznacza, że płacąc bonami za hotel czy wizytę w aquaparku nie musimy mieć przy sobie żadnych dokumentów poza dowodem tożsamości i numerem bonu jaki wygeneruje dla nas system PUE ZUS. Ten unikalny 16-cyfrowy numer jest przysłany za pomocą SMS-a lub e-mailem.

Można założyć, że dla pewnej grupy osób wykluczonych cyfrowo czy niezaznajomionych z nowymi technologiami, kwestia skorzystania z bonu może być wyzwaniem, którego po prostu boją się podjąć. Jeśli tak jest, można skorzystać z tradycyjnej telefonicznej infolinii Polskiego Bonu Turystycznego pod nr. tel. 22 11 22 111 (czynnej codziennie w godzinach 7-22), gdzie wszyscy uzyskają pomoc i dokładne instrukcje jak skorzystać z bonu. Polska Organizacja Turystyczna przygotowała także dla wszystkich beneficjentów prosty przewodnik, jak pobrać Polski Bon Turystyczny, jak aktywować dodatkowe świadczenie dla dziecka z niepełnosprawnością i co zrobić, jeśli na swoim profilu PUE ZUS nie widzisz zakładki z bonem: Aktywuj bon.

Swoje bony aktywowało już prawie 3,5 mln osób, a z wypoczynku opłaconego przy użyciu Polskiego Bonu Turystycznego skorzystało ok. 5,7 milionów polskich dzieci.

Pierwotnie program miał się zakończyć wiosną tego roku, jednak na wniosek Ministerstwa Sportu i Turystyki został przedłużony do 30 września. Można więc z niego skorzystać także podczas najbliższych rodzinnych wakacji lub planując wyjazd dla dziecka na szkolną wycieczkę, obóz, kolonię lub wrześniową „zieloną szkołę”, za które rodzice również mogą zapłacić bonem. Jeżeli nie masz pewności czy obiekt turystyczny, z którego usług planujesz skorzystać honoruje płatność przy wykorzystaniu PBT, sprawdź listę miejsc, atrakcji i ofert organizatorów turystycznych z całej Polski na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej pot.gov.pl lub na stronie certyfikat.pot.gov.pl, na której znajdziesz miejsca wyróżnione Certyfikatem Dobrych Praktyk, który jest potwierdzeniem realizowania usług turystycznych przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa i jakości.

Na stronach POT znajdziesz wykaz oraz mapę ponad 28 tysięcy obiektów turystycznych, które dołączyły do programu Polski Bon Turystyczny i w dużej mierze dzięki temu przetrwały trudny okres pandemii.

Wykorzystaj ostatnie miesiące z bonem, aby zapewnić dzieciom wspaniały wypoczynek i możliwość poznania nowych miejsc i polskich atrakcji turystycznych. A jest ich mnóstwo. BZ