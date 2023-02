Bon Turystyczny: czas na odbiór - do końca marca!

Czas na pobranie bonu turystycznego, uprawniającego do dofinansowania wypoczynku dziecka upływa z końcem marca br., ale można nim opłacić zaliczkę np. na tegoroczne wakacje - powiedział minister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

W ramach programu Polski Bon Turystyczny (PBT) aktywowano dotąd 3,87 mln bonów - dodał.

Szef MSiT wyjaśnił, że środki z bonu można przeznaczyć również na przedpłatę usługi turystycznej czy noclegowej, która zostanie zrealizowana po 31 marca br. - np. w okresie tegorocznych wakacji.

Według ministra Andrzeja Guta-Mostowego statystyki wykorzystania Polskiego Bonu Turystycznego podczas pierwszych tygodni tegorocznych ferii „są obiecujące, a kwoty, które wpłynęły do przedsiębiorców turystycznych wskazują, że ten sezon zimowy będzie należał do udanych”.

„Przez kolejne tygodnie, aż do 26 lutego rodzice mogą płacić bonem zarówno za rodzinne wyjazdy na ferie, jaki i zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży – zimowiska, obozy lub wycieczki czy zajęcia organizowane przez ośrodki edukacyjne” - wyjaśnił. Dodał, że jeśli jednak ktoś nie ma możliwości skorzystania z bonu podczas ferii, może opłacić nim np. zaliczkę na późniejszy wyjazd, nawet po 31 marca 2023 r. Ważne jest - jak podkreślił - by płatność nastąpiła przed tą datą, czyli terminem, w którym upływa termin obowiązywania programu Polski Bon Turystyczny.

„Wszystkim rodzinom, które do tej pory nie pobrały Polskiego Bonu Turystycznego przypominamy, aby wygenerowały go z platformy PUE ZUS i dokonywały nim płatności do końca marca 2023 r. Ten sam termin obowiązuje rodziców, którzy tylko częściowo wykorzystali przysługujące im świadczenie w wysokości 500 zł na każde uprawnione dziecko” - wskazał Andrzej Gut-Mostowy.

Minister zachęcił do skorzystania z tej formy wsparcia, „która odciąży domowe budżety, przy okazji wspierając polską branżę turystyczną”.

Jak poinformował, „do tej pory aktywowano 3,87 mln bonów, co stanowi 87 proc. wszystkich bonów w programie PBT”.

Resort przypomniał, że Polski Bon Turystyczny można wykorzystać w ponad 28 tys. miejsc w całej Polsce. Także podczas jednodniowego wyjazdu, bez konieczności pokrywania noclegu lub blisko swojego miejsca zamieszkania. W bazie podmiotów turystycznych przyjmujących płatności bonem dostępne są także obiekty wyróżnione przez Polską Organizację Turystyczną Certyfikatem Dobrych Praktyk – przyznawanym obiektom świadczącym najwyższą jakość usług turystycznych, zarówno tych realizujących płatności bonem, dostosowanych do turystyki rodzinnej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, jak i spełniających wymogi innych ważnych dla turystów kategorii jak m.in. turystyka bez barier, zrównoważona, prozdrowotna czy na obszarach wiejskich.

Minister zwrócił uwagę, że za pomocą bonu można płacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2023 r. i nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze. „Bon można wykorzystać poprzez skorzystanie z oferty turystycznej w tym czasie lub dokonanie przedpłaty za usługę, która zostanie wykonana po tej dacie” - wyjaśnił.

Polski Bon Turystyczny stanowi realne wsparcie dla polskich rodzin w związku z trudną sytuacją gospodarczą wywołaną epidemią Covid-19 - zwrócił uwagę resort. Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na każde dziecko do 18 roku życia, w tym dzieci z niepełnosprawnością, na które przysługiwało świadczenie 500+ lub dodatek wychowawczy 18.07.2020 r. lub na które nabyto prawo do tego świadczenia między 19.07.2020 r. a 31.12.2021 r.

Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością jest to wsparcie w wysokości 1000 zł. Obsługa bonu odbywa się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Aby skorzystać z bonu należy posiadać profil na PUE ZUS. Profil można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego lub bankowości elektronicznej.

PAP/ as/