Prezes Taurona: przez wojnę rośnie znaczenie projektu NABE

Wobec wojny w Ukrainie, która unaoczniła konieczność zapewnienia Polsce niezależności energetycznej, projekt stworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) nabiera jeszcze większego znaczenia – ocenia prezes Grupy Tauron Paweł Szczeszek

Tauron, podobnie jak pozostałe krajowe grupy energetyczne, do końca roku ma przygotować transakcję przekazania do NABE aktywów wytwórczych opartych na węglu. Zdaniem prezesa, przygotowania prowadzone są w dobrym tempie i nie ma obecnie sygnałów, aby przyjęty w tej sprawie harmonogram miał ulec przesunięciu.

Do końca roku zostało nam siedem miesięcy. Nie mam żadnych sygnałów ani żadnej wiedzy, że ten projekt miałby nie zakończyć się zgodnie z harmonogramem – powiedział w poniedziałek prezes, odnosząc się do terminów przekazania bloków węglowych do NABE.