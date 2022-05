Porty Lotnicze: Kolejny rok z fatalnym wynikiem. 185 mln zł straty

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” miało ok. 185 mln zł straty za 2021 r., wynik poprawił się o ok. 236 mln zł wobec 2020 r. - podało PPL w sprawozdaniu. Mimo straty, wskaźniki tegorocznego ruchu pasażerskiego pozwalają na optymizm pod kątem sytuacji finansowej - oceniło PPL dla PAP.

PPL zarządza największym w Polsce portem, czyli warszawskim Lotniskiem Chopina. Ma też udziały lub akcje spółek m.in. zarządzających portami regionalnymi, jak np. w Krakowie, Rzeszowie, Modlinie czy Poznaniu.

Właśnie poznaliśmy wyniki Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze za rok 2021, czyli za drugi rok pandemii. I pokazują one radykalne wzrosty i poprawę sytuacji finansowej w stosunku do 2020 roku. Kluczowy miernik rentowności przedsiębiorstwa, EBITDA (czyli zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) za ubiegły rok jest dodatni i wynosi 167 mln zł. To prawie dwukrotnie więcej niż w 2020 roku, wtedy ten był na poziomie 87 mln zł - przekazało PAP PPL.