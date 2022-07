Premier: w Polsce będzie zwiększane wydobycie węgla

Będzie zwiększane wydobycie węgla w Polsce, w polskich kopalniach; cel jest jeden „węgla ma być nadmiar”, by Polacy nie musieli się martwić o tę i kolejną zimę - mówił w piątek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że „będzie zwiększane w takich granicach, w jakich pozwala (…) geologia”.

Według Morawieckiego, to „Platforma Obywatelska przede wszystkim wzywała do tego, by jak najszybciej zamknąć polskie górnictwo, polski węgiel”. „Postawiliśmy się temu. I dziś mamy te zasoby jeszcze” - dodał.

Cel, który postawiłem Spółkom Skarbu Państwa z Ministerstwa Aktywów Państwowych jest jeden: węgla ma być nadmiar. Chcę, żeby było więcej węgla niż jest potrzebne nawet na srogą zimę - mówił premier. Dodał, że „węgiel się nie zmarnuje, wystarczy nawet na kolejny sezon”.

Ma być nadpodaż, ma być nawet nadprodukcja tam, gdzie ta produkcja jest możliwa - po porostu nadmiar, zapasy węgla, rezerwy węgla po to, żeby nie tylko Polacy nie musieli się martwić o tę zimę, także, by nie musieli się martwić o kolejną zimę - powiedział Morawiecki.

PAP/RO