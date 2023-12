Dieta przy endometriozie – są nowe doniesienia naukowców

Odpowiednio zaplanowane żywienie niejednokrotnie odgrywa kluczową rolę w profilaktyce oraz leczeniu wielu chorób. Nie inaczej jest z endometriozą. Regularne spożywanie pewnych produktów jest więc w stanie złagodzić objawy tej choroby. Tak sugerują wyniki badania przeprowadzonego przez zespół badawczy z Texas Agricultural and Mechanical University w Stanach Zjednoczonych. Co wykazano w raporcie? Po co warto sięgać, a po co lepiej nie?

Moc flawonoidów

Wedle ustaleń, odpowiednio duże spożycie flawonoidów, czyli grupy związków polifenolowych odpowiedzialnych za nadawanie barwy fioletowej owocom i warzywom, wraz z dietą znacząco zmniejsza dokuczliwe i uciążliwe objawy choroby.

Przyjrzeliśmy się ponad 20 flawonoidom i wiele z nich wykazało interakcję z NR4A1 i NR4A2. Oba te receptory biorą udział w regulacji stanu zapalnego, dlatego skupiamy się na nich w leczeniu endometriozy – stwierdził Prof. Stephen Safe, jeden z głównych autorów badania.

Co oprócz tego?

Jabłka – owoc cieszący się bardzo dużą popularnością, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Są one bogatym źródłem kwercetyny i kamferolu – związków wykazujących silne właściwości przeciwzapalne.

Buraki – podobnie do jabłek, bogate działają przeciwzapalnie. Ich podstawowym barwnikiem jest betaina – kolejny z grupy przeciwutleniaczy. Ponadto dostarcza azotanów, które w przewodzie pokarmowym ulegają przekształceniu do tlenku azotu rozszerzającego światło naczyń krwionośnych.

Brokuły – co tu dużo mówić. Źródło kwercetyny i kamferolu oraz sulforafanu. Związki te oprócz właściwości przeciwzapalnych działają także przeciwnowotworowo oraz przeciwbólowo.

Jagody– swój charakterystyczny kolor zawdzięczają właśnie flawonoidom. Działają przeciwzapalnie oraz przeciwnowotworowo. Ponadto bardzo dobrze działają na narząd wzroku.

Zielona herbata – jest źródłem katechin, czyli organicznych związków polifenolowych. Łagodzi dolegliwości bólowe, rozgrzewa oraz wspiera odchudzanie. Oczywiście produkty te to tylko przykłady. Jednakże zawierają one bardzo duże ilości flawonoidów, dlatego skutecznie łagodzą ból przy endometriozie. Na co dzień warto jednak korzystać z mnogich produktów spożywczych, gdyż im bogatsza i bardziej urozmaicona dieta, tym lepszy stan odżywienia i szybszy powrót do zdrowia.

Czego unikać?

Pacjentki z endometriozą powinny przede wszystkim unikać pokarmów zasobnych w tłuszcze nasycone oraz trans i cukier. Taka żywność działa prozapalnie i tylko niepotrzebnie zwiększa odczuwany ból. Niewskazane jest włączanie do jadłospisu gotowych, wysoce przetworzonych potraw z dużą ilością sztucznych barwników czy konserwantów. Ograniczeniu powinno także ulec białe pieczywo oraz mięso.

Żródło: https://today.tamu.edu/2023/11/07/flavonoids-help-fight-symptoms-of-endometriosis/

Filip Siódmiak