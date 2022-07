Urząd Morski: Kanał przez Mierzeję gotowy już wkrótce

Trwają ostatnie roboty przy budowie kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną; zaawansowanie prac zbliża się do 98 proc. - poinformował we wtorek Urząd Morski w Gdyni. Oficjalne otwarcie ma nastąpić 17 września

Czytaj też: Przekop Mierzei. Mosty i śluzy w pełni funkcjonalne! [galeria]

Urząd Morski podał we wtorkowym komunikacie, że prawie wszystko jest już gotowe w części lądowej tej inwestycji, gdzie obecnie odbywają się głównie testy i odbiory techniczne. Coraz mniej do zrobienia pozostało też w rejonie obu falochronów w porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej oraz przy sztucznej wyspie na Zalewie Wiślanym. Wykonanie kanału żeglugowego przez mierzeję jest I etapem budowy nowej drogi wodnej łączącej ten zalew z Zatoką Gdańską.

W komunikacie przypomniano, że wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zapowiedział, iż oficjalna inauguracja działalności kanału żeglugowego nastąpi 17 września; docelowe parametry uzyska on w przyszłym roku.

Nowy kanał żeglugowy ma kilometr długości i pięć metrów głębokości, sama śluza ma 200 metrów długości, 25 metrów szerokości i 6,5 metra głębokości. Dzięki kanałowi do portu w Elblągu wpłyną jednostki o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów oraz szerokości do 20 metrów.