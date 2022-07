Diety pudełkowe, czyli gotowe i podane „na tacy”

Dzisiaj coraz więcej osób decyduje się na zakup diety pudełkowej. Nic w tym dziwnego, skoro znane gwiazdy showbiznesu publikują zdjęcia, na których pokazują jak się żywią. Zainspirowani tym, coraz częściej zamawiamy gotowe diety, podstawiane pod nasze drzwi. Czym charakteryzuje się ten rodzaj odżywiania i czy warty jest wypróbowania?

Czym są pudełkowe diety?

To zamawianie gotowego cateringu dietetycznego, u którejś z wielu firm oferujących tę właśnie usługę. Dostajemy przygotowane posiłki na cały dzień, aby mieć czas na swoje obowiązki. Firmy dają nam możliwość wyboru ilości posiłków, choć zazwyczaj jest ich pięć. Możemy także dostosować kaloryczność, czy rodzaj diety. Dla przykładu, w związku z coraz większym zainteresowaniem nowymi dietami, w ofercie znaleźć możemy dietę bezglutenową, wegetariańską, wegańską, bezlaktozową oraz dla osób aktywnych fizycznie. Dostawę możemy wybrać w dowolnym miejscu, choć zazwyczaj będzie to nasz dom, czy biuro. Klienci zazwyczaj wybierają catering dietetyczny, ponieważ chcą zgubić parę kilogramów, ale tu uwaga… Ze względu na wybór ilości kalorii, dieta pudełkowa będzie spełniać każde cele sylwetkowe. Niewątpliwą zaletą jest różnorodność dań. Każdego dnia dostajemy coś innego, a czasami możemy nawet wybrać który posiłek chcemy dostać z dostępnej listy na stronie internetowej danej firmy. Z pewnością możemy liczyć na wymyślne posiłki, których zazwyczaj nie przygotowujemy sami.

Czy do końca są takie piękne i kolorowe?

Niestety za wygodę trzeba płacić. Catering dietetyczny nie należy do najtańszych. Średnia cena za jeden dzień wyniesie pomiędzy 50, a nawet 100 złotych, w zależności od firmy i rodzaju diety, a także jej kaloryczności. Przecież za większą ilość jedzenia płaci się więcej. Właśnie dlatego wiele osób nie decyduje się na zakup pudełek na cały dzień.

Czy warto?

Tutaj będzie to sprawa indywidualna. Trzeba się dobrze zastanowić, czy mamy na to fundusze i czy wolimy zdać się na kogoś innego oraz oczekiwać, że wpasuje się on w nasze gusta smakowe. Z pewnością będzie nam łatwiej i będziemy mieli więcej czasu na pracę oraz swoje obowiązki. Warto chociażby spróbować jej na jeden dzień (firmy zazwyczaj mają w ofercie darmowy, pierwszy dzień próbny), aby zobaczyć, czy odpowiada nam taki sposób żywienia. Może on być nawet pierwszym krokiem do zmienienia swoich nawyków żywieniowych na zdrowsze. Filip Siódmiak