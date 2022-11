Jak samemu obniżyć poziom cukru

Węglowodany, a w zasadzie cukry pełnią niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu

Glukoza jest głównym źródłem energii dla pracujących mięśni oraz innych narządów i tkanek. Niestety coraz częściej diagnozuje się cukrzycę wśród pozornie zdrowych osób. Co robić, aby skutecznie obniżyć poziom cukru w organizmie?

Obieg cukru

Węglowodany znajdują się praktycznie w każdym rodzaju pożywienia, lecz towarzyszą im też białka, tłuszcze oraz błonnik. Gdy jemy węglowodany złożone nasz organizm za pomocą specjalnych enzymów rozkłada wielocukry do pojedynczych cząsteczek, jak na przykład glukoza. Inaczej sprawa wygląda w przypadku cukrów prostych, gdzie etap rozkładania na mniejsze, pojedyncze sacharydy nie zachodzi. Dlatego też w takim przypadku bardzo szybko i gwałtownie rośnie poziom cukru we krwi. Gdy cukier dostanie się do krwi, trzustka zaczyna produkcję hormonu mającego na celu obniżenie poziomu cukru – insuliny. Ilość tego hormonu będzie uzależniona od ilości przyswojonych cukrów, tak aby nie było jej ani za dużo, ani za mało.

Zaburzenia wchłaniania cukrów

U ludzi bez żadnych schorzeń związanych z gospodarką węglowodanową, insulina wprowadza cząsteczki cukru z krwi do komórek ciała. Jednak osoby cierpiące na insulinooporność mają problemy z działaniem insuliny, a co za tym idzie ze zbyt wysokim poziomem cukru. Jest to tak zwany stan przedcukrzycowy i w tym momencie należy zwrócić szczególną uwagę na naszą dietę oraz dobór odpowiednich produktów. Bowiem dzięki dobrze dobranej diecie można z powrotem uwrażliwić organizm na insulinę, czego niestety nie można powiedzieć o cukrzycy, która jest praktycznie nieuleczalna. Pacjenci z tymi dolegliwościami nie powinni spożywać praktycznie w ogóle cukrów prostych, przynajmniej nie samych. Trzeba łączyć węglowodany z białkami, tłuszczami oraz błonnikiem. Wpłynie to na obniżenie ładunku glikemicznego całego posiłku. Zapoznajmy się również z tabelką indeksu glikemicznego i bazujmy na produktach z dołu listy. Spowoduje to mniejsze obciążenie organizmu glukozą oraz mniejszym wyrzutem insuliny. Lepiej jest także ograniczać spożywanie węglowodanów na rzecz białek i tłuszczów, tak, aby jak najrzadziej zmuszać naszą trzustkę do pracy. Nawet u 35% chorych Polaków zmiana stylu życia oraz wprowadzenie odpowiedniego żywienia jest w stanie zminimalizować skutki powikłań cukrzycowych oraz polepszyć zdrowie.

Aktywność fizyczna

Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna jest zalecana każdemu, ponieważ wpływa pozytywnie na funkcjonowanie całego organizmu. Szczególnie jest to widoczne u osób borykających się z cukrzycą lub insulinoopornością. Podczas ćwiczeń wzrasta zapotrzebowanie naszych komórek na glukozę, która znajduje się we krwi. Dostarczana jest ona do pracujących mięśni, jednocześnie obniżając jej poziom.

Spożywaj więcej błonnika

Błonnik zawarty w szczególności w surowych owocach i warzywach spowolnia wchłanianie cukru oraz zapobiega gwałtownych jego skokom. Normalizuje on również jego stały poziom. Celujmy w 25-40g błonnika dziennie.

Mniej cukru

W tym wypadku unikajmy niepotrzebnego dosładzania kawy, herbaty lub innych napojów. Starajmy się nie podjadać między posiłkami oraz nie zjadajmy zbyt dużej porcji węglowodanów na raz.

Ograniczajmy stres

Gdy się stresujemy wzrasta stężenie dwóch hormonów – kortyzolu i glukagonu. Wpływają one na szybkość z jaką cukier będzie wydalany do krwi, tak aby w razie potrzeby móc zasilić mięśnie i wyjść z niebezpiecznej sytuacji. Dzisiaj jednak nie musimy już uciekać przed dzikimi zwierzętami, więc taka sytuacja nie jest dla nas korzystna, ponieważ nie musimy wykonywać żadnego wysiłku fizycznego, aby przetrwać. Stres to stres, a nasz organizm nie jest w stanie go rozróżnić.

Sen

Sen trwający 8 godzin odpowiada za prawidłowy poziom hormonów oraz cukru. Gdy śpimy za mało częściej mamy ochotę sięgać po wysokocukrowe produkty, które z pewnością nie pomogą w utrzymaniu odpowiedniego poziomu cukru.

Wprowadzając niewielkie zmiany do naszego codziennego stylu życia jesteśmy realnie w stanie unormować naszą gospodarkę węglowodanową oraz nie dopuszczać do dużych jego wahań w ciągu dnia.

Filip Siódmiak