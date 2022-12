Wypij szklankę wody zaraz po przebudzeniu

Woda pełni w naszym organizmie wiele bardzo ważnych i istotnych funkcji

Bez niej nie byłoby życia. Odpowiednie nawodnienie jest kluczowe, aby nasze organizmy mogły pracować prawidłowo. Szczególnie istotne jest to chwilę po wstaniu z łóżka.

Dlaczego wypicie wody po wstaniu jest tak ważne?

Po całej nocy nasz organizm jest odwodniony i aby przywrócić stan homeostazy powinniśmy wypić przynajmniej jedną szklankę wody. Według badań taki zabieg stosowany jest w zakładach leczniczych, gdzie traktuje się to jako zabieg terapeutyczny. Ma to także nas chronić przed różnymi bólami, astmą, a nawet niektórymi nowotworami. Pierwsze wzmianki od tej metodzie wywodzą się z medycyny ajurwedyjskiej. O ile tej medycynie często zarzuca się brak poparcia solidnymi dowodami naukowymi, to z pewnością wiadomo, że taki nawyk pomaga nam lepiej się pobudzić, nawodnić komórki oraz rozpocząć i wspomóc proces trawienia.

Praktycznie każdy proces zachodzący w naszym ciele potrzebuje wody. To właśnie z jej pomocą do każdego zakątka dostarczany jest tlen, składniki odżywcze, hormony i inne ważne substancje. Pragnienie wraz z odwodnieniem negatywnie odbija się na naszym zdrowiu oraz samopoczuciu. Często towarzyszą nam wtedy bóle głowy i jej zawroty, omdlenia, brak energii, suchość w ustach, niemożność skupienia się oraz ogólne pogorszenie naszej motoryki. Specjaliści mówią, aby w ciągu dnia pamiętać o odpowiednim nawadnianiu się, nawet wtedy, gdy nie czujemy pragnienia. Zawsze warto mieć przy sobie butelkę z wodą i popijać z niej małe łyki. Dzienna, minimalna ilość wody to osiem szklanek, jednak w przypadku dużej aktywności fizycznej czy ciężkiej pracy fizycznej należy jej pić zdecydowanie więcej. Świetnym pomysłem jest również picie wody z różnymi dodatkami, na przykład z cytryną, miętą czy malinami. Chodzi przede wszystkim o to, aby zaczęła nam ona smakować, bo woda prędzej czy później każdemu się znudzi. W internecie możemy także zaopatrzyć się w smakowe proszki, które wystarczy tylko wsypać do butelki i dobrze wymieszać. Mają one różne smaki oraz są bez dodatku cukru. Kolejna sprawa to woda kryjąca się pod inną postacią. Herbata czy kawa także są przecież na bazie wody i również należy je wliczać w dzienny bilans wypitych płynów. Unikajmy natomiast picia słodzonych wód oraz napojów gazowanych. Są one pełne cukru, którego przecież i tak jemy już za dużo.

Na co dzień zawsze pamiętajmy o prawidłowym nawodnieniu. Dzięki temu mamy energię do codziennej pracy, zwiększamy naszą odporność, wspomagamy proces trawienia, przyspieszamy metabolizm, zapewniamy skórze jędrniejszy wygląd oraz wypłukujemy toksyny.

Filip Siódmiak