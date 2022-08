Premier będzie nalegał na zmiany uprawnień CO2

Podczas wtorkowego spotkania na Bornholmie organizowanym przez Danię poruszę kwestię ETS-u, czyli systemu uprawnień do emisji CO2, aby obniżyć łączny koszt energii dla gospodarki i gospodarstw domowych - poinformował w poniedziałek w Paryżu premier Mateusz Morawiecki

Szef polskiego rządu, który przebywał w poniedziałek w Paryżu, podczas konferencji prasowej był pytany o zaplanowaną na wtorek wizytę na Bornholmie, gdzie ma spotkać się z szefami rządów Danii, Estonii, Finlandii i Łotwy, prezydentem Litwy oraz szefową KE Ursulą von der Leyen. Głównym tematem rozmów maja być kwestie energetyczne.

Jutrzejsze spotkanie na Bornholmie, organizowane przez Danię, jest spotkaniem wyjątkowym. Otóż w nietypowym formacie kilku premierów państw UE spotyka się, aby dyskutować o tym, jak skłonić Komisję Europejską do nadzwyczajnych działań. Jutro na pewno będę poruszał zarówno kwestię ETS-u, czyli systemu uprawnień do emisji CO2 - aby obniżyć łączny koszt (energii - PAP) dla gospodarki i łączny koszt dla gospodarstw domowych - zapowiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki dodał, że podczas tego spotkania poruszy również kwestię innych mechanizmów kształtujących ceny na poziomie UE.

Powinniśmy jednocześnie pamiętać, że z jednej strony ważne jest zajęcie się skutkami, czyli bardzo wysokimi cenami. Tutaj Polska robi to wszystko, co jest w naszej mocy, w naszym zakresie, czyli różnego rodzaju tarcze antyinflacyjne, tarcze antykryzysowe, dodatki osłonowe, dodatki węglowe, dodatki do różnych surowców, którymi różni ludzie posługują się, żeby zagwarantować sobie ciepło - wymienił.