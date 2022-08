Warszawa. W nocy alkoholu nie kupisz. Będzie zakaz?

Aktywiści chcą zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Warszawy. Dodatkowo apelują o skuteczną egzekucję przepisów zabraniających sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym.

Na terenie Warszawy w okolicach sklepów z alkoholem czynnych przez całą dobę, zdarzają się codziennie sytuacje, gdzie dochodzi do pobić i awantur. Naszym zdaniem władze miasta muszą podjąć radykalne działania a jednym z tych rozwiązań jest ograniczenie sprzedaży alkoholu na terenie miasta - powiedział w środę na konferencji wiceprzewodniczący stowarzyszenia Miasto Jest Nasze (MJN) Marcin Chlewicki.

Natomiast Bartek Kozłowski z MJN zaznaczył, że takie rozwiązania wprowadzone zostały również w innych miastach na terenie całej Polski.

Takie rozwiązania przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, do mniejszej ilości interwencji policji. Mamy tu też do czynienia z bezpieczeństwem osób, które nie radzą sobie z alkoholem, od którego są uzależnione. Takie ograniczenie dla nich dostępu do alkoholu jest sprawdzonym i dobrym rozwiązaniem – powiedział Bartek Kozłowski.