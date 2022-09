Bank Pekao szybko rozwija e-bankowość

Bank Pekao zwiększył bazę aktywnych klientów bankowości elektronicznej ponad półtorakrotnie w ciągu 5 lat do 3,2 mln.

Już ponad 3,2 mln osób aktywnie korzysta z bankowości elektronicznej w Banku Pekao. W ciągu ostatnich 5 lat baza aktywnych klientów wzrosła ponad półtorakrotnie. Bank oferuje swoim klientom wygodny dostęp do oferowanych produktów zarówno przez tradycyjną przeglądarkę internetową, jak również cieszącą się dużym uznaniem aplikację mobilną PeoPay. W ciągu ostatnich lat całkowicie odwróciła się struktura logowań. Z telefonu korzysta aż 8 na 10 użytkowników, podczas gdy logowanie ‘tradycyjne’ z poziomu komputera dotyczy tylko 20 proc. klientów.

Obserwując ten trend, Bank Pekao od kilku lat rozwija jedną z najlepiej ocenianych aplikacji mobilnych - PeoPay.

Jest to nowoczesne narzędzie służące do budowania dobrej i trwałej relacji z klientami - już ponad 1,3 mln klientów korzysta tylko z bankowości mobilnej. Eksperci Pekao dbają, aby dla utrzymania jak najlepszej jakości aplikacja była na bieżąco udoskonalana. Odbywa się to przy pomocy zaawansowanej analityki danych i nowoczesnych narzędzi sztucznej inteligencji, które wspierają sprzedaż. Na koniec sierpnia 2022 r. aplikacja PeoPay miała ponad 2,3 mln aktywnych użytkowników.