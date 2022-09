Dietetyk - zawód przyszłości

Z roku na rok odsetek osób otyłych w Polsce i na świecie nieustannie rośnie. Według Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że już trzech na pięciu Polaków cierpi na otyłość. Jest to niezwykle alarmująca wiadomość. Dlatego też niektóre firmy wychodzą naprzeciw swoim pracownikom oraz organizują edukację żywieniową i opiekę dietetyczną.

Rozwój zawodu dietetyka

Dietetyka to dyscyplina naukowa zajmująca się wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi odżywiania. Zakres obowiązków dietetyka zależy od jego specjalizacji, jednak podstawą jego pracy jest edukacja społeczeństwa na temat zdrowych nawyków żywieniowych oraz układanie zbilansowanych jadłospisów. Profesja dietetyka jest bardzo dynamiczna i wciąż się zmienia. Dostępne są coraz to nowsze odkrycia i badania naukowe, rzucające nowe światło na temat odżywiania.

Jeszcze dwa lata temu nikt nie zatrudniał dietetyków do konsultacji w przedsiębiorstwach. Jednak teraz, zwłaszcza po okresie pandemicznym, w którym to większość ludzi pracowało zdalnie, mniej się ruszało oraz gorzej odżywiało, zainteresowanie pomocą dietetyka rośnie.

Przeprowadzone w 2021 roku badanie Dailyfruits pokazało, że aż 44% badanych przytyło w czasie pandemii pomiędzy cztery, a sześć kilogramów. Wiele z tych osób musiało się jednak znowu pojawić w biurach, co dla niektórych było trudne, ze względu na dodatkowe kilogramy. Właśnie dlatego coraz więcej firm, widząc problem postanowiło zainteresować się wsparciem dietetycznym.

To samo badanie wykazało, że co trzeci pracownik chciałby skorzystać w oferty dietetyka. Obecnie przedsiębiorcy idą z duchem czasu. Bardzo często starają się wprowadzić do swoich firm owoce i warzywa, dostępne dla każdego. Planują również specjalne programy prozdrowotne, obejmujące edukację żywieniową oraz konsultacje z dietetykami. Jest to bardzo pozytywna zmiana, z pewnością procentująca w przyszłości.

Wszystkie wprowadzane zmiany może nie wyeliminują problemu otyłości wśród Polaków, ale na pewno będą małym krokiem do zapewnienia lepszego poziomu zdrowia oraz większej świadomości konsumentów. Zmiana stylu życia i odżywiania nie tylko pozwoli zmienić naszą sylwetkę, a także pozwoli na efektywniejsze oraz bardziej kreatywne myślenie. A na tym przecież każdemu pracodawcy zależy najbardziej…

Filip Siódmiak

