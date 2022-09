Jest nowy projekt sankcji. Jeszcze mocniejszy! Rosja się nie pozbiera

Polska, Irlandia, Litwa, Łotwa i Estonia przekazały Komisji Europejskiej wspólną propozycję kolejnych sankcji wobec Rosji - przekazało PAP źródło unijne. Chodzi m.in. o embargo na import produktów LPG z Rosji.

Propozycja, którą widziała PAP, przewiduje ponadto zakaz współpracy z Rosją w zakresie energetyki jądrowej poprzez rozszerzenie definicji sektora energetycznego. Obejmuje też usunięcie kolejnych włączeń sankcji dotyczących określonych sektorów rosyjskiej gospodarki.

Projekt zakłada też m.in. zakaz korzystania z technologii Kaspersky Lab w UE, dalsze odłączanie od systemu SWIFT rosyjskich i białoruskich banków, w tym Gazprombanku, Alfa Banku, Rosbanku i Tinkoff Banku, oraz zakaz sprzedaży, dostarczania, przekazywania lub wywozu dolarów amerykańskich do Rosji.

Polska, Irlandia, Litwa, Łotwa i Estonia chcą, by rozszerzony został zakres zakazu wchodzenia do portów UE przez rosyjskie statki oraz by wprowadzony został zakaz świadczenia usług teleinformatycznych do Rosji.

Projekt zakłada też zakaz kupowania nieruchomości w UE przez Rosjan i rosyjskie firmy. Propozycja rozszerza sankcje sektorowe m.in. o szereg produktów budowlanych i elektronicznych. Zakłada m.in. zakaz eksportu do Rosji specjalistycznych kamer i laserów.

Pięć krajów chce też nałożenia kolejnych sankcji na Białoruś, tak żeby odzwierciedlały one restrykcje wobec Rosji. W przypadku Mińska postulowane jest zakazanie importu z Białorusi mebli, papierosów i alkoholu.

Nowy pakiet ma też objąć kolejne osoby, które wspierają agresję Rosji wobec Ukrainy.

W piątek po południu w Brukseli ruszą konsultacje Komisji Europejskiej i państw członkowskich w sprawie kolejnego pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji.

PAP/RO