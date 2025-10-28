Sytuacja na rynkach 28 października - krótka piątka Trumpa

Według medialnych doniesień początkowa lista 11 pretendentów do fotela szefa FED została zawężona do pięciu osób, a kolejne „przesłuchania”, jakie przeprowadzi Sekretarz Skarbu Scott Bessent będą kontynuowane w listopadzie. Na liście znaleźli się Kevin Hassett, obecny szef doradców ekonomicznych Białego Domu, Kevin Warsh (były gubernator FED), Christopher Waller i Michelle Bowman, którzy zasiadają obecnie w FED i reprezentują „gołębią” frakcję, a także nieoczekiwanie Rick Rieder z Black Rocka. Wcześniej prezydent USA sam wspominał o tym, że rozważał wybór pośród Warsha, Wallera i Hassetta, choć obserwatorzy wskazują, że lista nie jest umowna i do wyścigu mógłby się włączyć sam Scott Bessent. Donald Trump może podjąć decyzję do końca roku, choć teoretycznie kadencja Jerome Powella kończy się dopiero w maju. Zbyt wczesna nominacja mogłaby stać się „problematyczna” dla samego zainteresowanego kandydata, chociaż rosną szanse na to, że FED nie będzie w najbliższych miesiącach nadmiernie „prowokował” trumpistów, gdyż obniżki stóp procentowych być może będą mieć miejsce na każdym posiedzeniu (wiele tu będzie zależeć od danych, które zejdą po shutdownie). Jedno jest pewne - ta lista Bessenta, to klub „gołębi” i przyszły szef FED będzie optował za bardziej luźną polityką monetarną, niż Jerome Powell.

Wtorek przynosi mieszane wskazania na FX przed jutrzejszym posiedzeniem FED i czwartkowym spotkaniem Donalda Trumpa z Xi Jingping’iem. Silnie cofa się dzisiaj USDJPY - siła jena to efekt podpisania umowy pomiędzy USA, a Japonią, która reguluje przyszłą współpracę gospodarczą (dużo poświęcono w niej kwestiom dotyczącym zabezpieczenia eksportu metali ziem rzadkich i minerałów). W gronie silniejszych walut pośród tzw. majors są dzisiaj też frank i euro, choć zmiany nie są duże. Najsłabsze są korony skandynawskie i waluty Antypodów. W dzisiejszym kalendarzu makro uwagę zwrócą dane dotyczące zaufania konsumentów w USA o godz. 15:00 (tzw. indeks Conference Board). Uwagę zwraca dzisiaj słabość surowców - mocniej tracą kruszce, ale koryguje się też ropa, czy miedź. Niewielka korekta ma miejsce na kryptowalutach, które mogą mocniej korelować z sentymentem na Wall Street.

EURUSD - lekko w górę przed FED

Inwestorzy na rynku dolara koncentrują się teraz na jednym - jutrzejszej decyzji FED. Druga w tym roku obniżka stóp procentowych o 25 punktów baz. jest pewna na 98 proc., stąd też kluczowe będzie to, co znajdzie się w komunikacie do decyzji, oraz na jakie akcenty postawi Jerome Powell podczas konferencji, która rozpocznie się pół godziny później. Ze względu na przejście w USA na czas zimowy dopiero w listopadzie, warto pamiętać, że oba wydarzenia rozpoczną się odpowiednio o godz. 19:00 i 19:30. Obecnie rynek widzi stopy procentowe za rok na poziomie 115 punktów baz. niżej, co oznacza 4-5 obniżek stóp po 25 punktów baz. (łącznie z jutrzejszą). Grudniowa obniżka jest wyceniana na 95 proc. prawdopodobieństwa, dlatego też rozważania rynku będą bardziej koncentrować się na I kwartale. Problem w tym, że jutrzejsze słowa Powella mogą nie wnieść wiele, skoro rynek jest pozbawiony pełnych danych makro za sprawą trwającego goverment shutdown.

Wykres dzienny EURUSD

Posiedzenie FED w środę może mieć negatywne przełożenie na dolara, ale w dość ograniczonym stopniu. Technicznie silne opory to okolice 1,1700 i 1,1730.

Sporządził: Marek Rogalski – główny analityk walutowy DM BOŚ