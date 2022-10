PKO Bank Polski wchodzi do Metaverse!

PKO Bank Polski przeniósł jeden z najbardziej rozpoznawalnych warszawskich budynków do metaświata. Użytkownicy platformy Decentraland mogą odwiedzić wirtualną PKO Rotundę, w której udostępniona została wystawa polskiej sztuki współczesnej. PKO Bank Polski wykorzysta swoją obecność w Metaverse do zdobywania doświadczenia i testowania rozwiązań technologicznych, które posłużą mu do rozwoju nowego kanału komunikacji z klientami oraz jego wykorzystania biznesowego w dalszej przyszłości.

Branża technologiczna co kilkanaście lat przechodzi rewolucję, która całkowicie zmienia jej kierunki rozwoju. Metaverse w perspektywie dekady może stać się dla globalnej gospodarki impulsem rozwojowym takim, jak w przeszłości było pojawienie się komputera osobistego, Internetu czy smartfonów. Chciałbym, aby PKO Bank Polski był gotowy wykorzystać związane z tym szanse, a gdy Metaverse już dojrzeje – aby tak jak dotychczas, nadawał rytm w rozwoju technologicznym krajowego sektora bankowego i polskiej gospodarki. Droga do realizacji tego celu wiedzie przez gromadzenie wiedzy i doświadczeń budowanych podczas obecności w metaświecie. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeniesienie naszej bankowej ikony, PKO Rotundy, do świata Metaverse i uruchomienie tam naszej pierwszej placówki – powiedział Paweł Gruza, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego kierujący pracami Zarządu.

Bank w Metaverse

PKO Bank Polski przeniósł PKO Rotundę do świata wirtualnego i uruchomił swoją placówkę w Metaverse. Jest pierwszym polskim bankiem, który jest obecny w metaświecie w takiej formie. Budynek usytuowany został na działce na platformie Decentraland, gdzie będzie dla banku pełnił funkcję cyfrowego laboratorium do zdobywania know-how w zakresie obecności w metaświatach.

Zobacz film „PKO Bank Polski wkracza do Metaverse”

Dla odwiedzających budynek przygotowana została wystawa polskiej sztuki współczesnej zgromadzonej przez PKO Bank Polski, wystawa poświęcona historii banku oraz galeria kart płatniczych. Do odwiedzenia najważniejszych punktów wirtualnej PKO Rotundy zachęcają elementy grywalizacji w postaci dostępnych do zebrania cyfrowych kropek. W budynku przez cały czas obecne są także roboty, które pomagają odwiedzającym zapoznać się z podstawowymi informacjami o banku.

Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem aktualnych trendów w środowisku Metaverse, a zastosowane w nim rozwiązania zostały dobrane w taki sposób, aby nawigacja po nim była łatwa i intuicyjna. W projekcie PKO Bank Polski wspierany był przez SI-Consulting. Równocześnie bank stworzył niezależną wersję budynku, działającą w wirtualnej rzeczywistości, która osadzona została na platformie Mazer. Przy jej realizacji bank współpracował z firmą XR Wizards.

Wirtualna PKO Rotunda na platformie Decentraland znajduje się pod linkiem.

Ambitne cele

Celem PKO Banku Polskiego jest zbudowanie wiedzy i doświadczeń, które posłużą mu do biznesowego wykorzystania nowego kanału komunikacji z klientami oraz rozpoznanie w praktyce innych możliwości jakie daje obecność w metaświatach. W pierwszej kolejności, bank będzie dążył do wykorzystania potencjału Metaverse do bardziej immersyjnego onboardingu nowych pracowników oraz prowadzenia przeznaczonych dla nich szkoleń. Nowe rozwiązania w tym zakresie mogą pomóc w pokonaniu wyzwań z jakimi po zmianie trybu pracy na hybrydowy mierzą się firmy na całym świecie. Równolegle bank będzie prowadził prace przygotowawcze do stworzenia nowego kanału komunikacji z klientami. W perspektywie najbliższej dekady będzie też rozwijał rozwiązania związane z identyfikacją tożsamości klientów w metaświatach oraz będzie testował możliwość integracji bankowych produktów.

Metaverse – platforma cyfrowa nowej generacji

Metaverse to cyfrowa platforma nowej generacji. Integruje technologie takie jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, blockchain, sztuczna inteligencja i wiele innych. Pozwala użytkownikom poruszać się po świecie cyfrowym w sposób bardziej immersyjny niż dostępny we współczesnych platformach internetowych czy mobilnych. Choć Metaverse aktualnie wykorzystywany jest w dużym stopniu jako środowisko dla gier komputerowych to aktywność firm technologicznych z całego świata w obszarze tworzenia nowych rozwiązań dla metaverse zwiększają szanse na szybki wzrost popularności platformy i wykorzystanie jej do realizacji celów biznesowych. Metaverse, w perspektywie kilkunastu lat może stać się ważnym kanałem cyfrowym, gdzie będą obecni klienci banków i gdzie będą chcieli korzystać z ich usług. W ocenie Gartnera, renomowanego przedsiębiorstwa analityczno-badawczego specjalizującego się w zagadnieniach strategicznego wykorzystania technologii oraz zarządzania technologiami pełna adopcja innowacji jaką dziś jest Metaverse nastąpi za około 10 lat.

Innowacje w centrum bankowej uwagi

PKO Bank Polski poświęca dużą uwagę działaniom R&D oraz wdrażaniu innowacji. Realizuje je za poprzez działającą w banku platformę Let’s Fintech with PKO Bank Polski. Za jej pośrednictwem nawiązuje współpracę ze startupami oraz gromadzi wiedzę o trendach w zakresie innowacji i wykorzystuje ją do wspierania transformacji cyfrowej organizacji. W ramach Let’s Fintech with PKO Bank Polski spółka przeanalizowała dotychczas ponad 1000 zgłoszonych startupowych pomysłów i przeprowadziła ponad 30 pilotaży, które dały 22 konkretne biznesowe wdrożenia. Bank rozwija także know-how w zakresie technologii blockchain, sztucznej inteligencji, DeFi i innych innowacyjnych rozwiązań, które za kilka lat mogą zrewolucjonizować rynek finansowy. Zdobytą wiedzę wykorzystuje do wczesnego przygotowania PKO Banku Polskiego na nadchodzące wyzwania.