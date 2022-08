Olejek CBD, czyli konopne legalne wsparcie zdrowia

Lecznice właściwości konopi znane były już od starożytności. W przeciwieństwie do marihuany olejek nie zawiera narkotycznego THC, dlatego można go używać w celach leczniczych i terapeutycznych. Swoje właściwości zawdzięcza składnikowi – kannabidiolowi, w skrócie CBD

Główny składnik CBD

Kannabidiol jest jednym z ponad 80 substancji aktywnych zawartych w konopiach. Wraz z THC występują w największych stężeniach, dlatego są najbardziej znane oraz przebadane. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu do THC, CBD jest legalny i można kupić produkty, które go zawierają. CBD nie uzależnia, nie wykazuje właściwości psychoaktywnych, za to używany jest w leczeniu oraz terapiach. Organizm ludzki dobrze toleruje CBD, nie można go przedawkować, ponieważ naturalnie występuje w organizmie. W sklepach specjalistycznych występuje najczęściej pod postacią oleju roślinnego.

Lecznicze właściwości

Olejek CBD ma duże stężenie nienasyconych kwasów tłuszczowych, w szczególności kwasu linolenowego oraz alfa-linolenowego. Substancje aktywne zawarte w olejku oddziałują na receptory dopaminowe oraz serotoninowe, poprawiając nam samopoczucie. Wpływa on również na pracę innych układów i narządów, dlatego spektrum jego działań jest bardzo szerokie. Badania przeprowadzone nad właściwościami olejku CBD wykazały jego udział w łagodzeniu lęku oraz uczucia niepokoju, ochronnego działania na komórki organizmu, działania przeciwzapalnego, przeciwbólowego oraz przeciwpsychotycznego. W związku z efektem leczniczym oraz zdrowotnym może być stosowany przy wielu schorzeniach. Obniża ciśnienie tętnicze krwi, hamuje podział oraz powstawanie nowych komórek, łagodzi nudności, a także poprawia nastrój. Dlatego stosuje się go w przypadku nadciśnienia, nowotworów, kobiet w okresie menopauzy oraz przy zaburzeniach psychicznych. Polepsza jakość naszego snu, wycisza i relaksuje, sprawiając, że następnego dnia obudzimy się wypoczęci, z lepszym samopoczuciem.

W czym znajdziemy CBD?

Najpopularniejszym preparatem z CBD są olejki produkowane na całym świecie. Dostępne są w różnych stężeniach oraz smakach, aby jak najbardziej odpowiadał on konsumentom. Jeżeli nie chcemy przyjmować olejku, możemy zaopatrzyć się w tabletki, kapsułki, a nawet słodkości, takie jak ciastka, żelki i inne. Asortyment CBD poszerza także swoją działalność o kosmetyki w formie kremów, maści i toników do mycia. Polecane są osobom z atopowym zapaleniem skóry oraz trądzikiem. Związek ten dodawany jest także do kaw, herbat, mąk, nasion oraz napojów.

Na co zwrócić uwagę?

CBD kupujmy od zaufanych oraz znanych z jego sprzedaży firm. Produkt powinien mieć certyfikat i deklaracje aktywnych składników w składzie. Przy wyborze zwróćmy uwagę na stężenie w preparacie i dobierzmy ją według własnych potrzeb. Na początek zacznijmy od małych dawek, a wraz z biegiem czasu dawki można zwiększać. W przypadku kupna olejku w butelce, wybierajmy te w ciemnych kolorach, ochroni to zawartość przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Nie ma konieczności przechowywania go w lodówce, ale trzymajmy ją w ciemnym i chłodnym miejscu. Nie warto kupować również najtańszych produktów. Bedą one z reguły gorszej lub wątpliwej jakości.

Niepożądane efekty?

U osób wrażliwych na CBD może on wywoływać biegunkę, wahania apetytu oraz wagi, a także poczucia zmęczenia. Przy suplementacji CBD warto przedyskutować to z lekarzem, jeżeli przyjmujemy jakieś inne leki, gdyż z niektórymi wchodzi on w relacje, dając niepożądane skutki.

Filip Siódmiak