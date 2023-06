Co się stanie, kiedy wyeliminujemy cukry proste z naszej diety?

Cukry proste zazwyczaj kojarzone są z nadwagą, otyłością oraz wieloma schorzeniami metabolicznymi

Prawdą jest, że ich nadmiar sprzyja występowaniu chorób dietozależnych i powinniśmy ograniczać ich spożycie. Nie oznacza to jednak, że musimy z nich całkowicie rezygnować. Co więcej, w pewnych ilościach są one nawet nam potrzebne. Co więc się stanie, kiedy nie będziemy ich jeść w ogóle?

Czemu węglowodany są ważne?

Po pierwsze, są one podstawowym źródłem energii dla naszych tkanek oraz komórek. Niezbędna do życia jest więc glukoza, czyli cukier prosty. Najbardziej podstawowym podziałem węglowodanów jest ich rozróżnienie na węglowodany proste oraz złożone. I, o ile te złożone są praktycznie zawsze polecane i pojęte jako zdrowe, to z cukrami prostymi jest już inaczej. Wynika to między innymi z produktów w jakich one występują. Węglowodany złożone nie podnoszą gwałtownie poziomu glukozy we krwi i zapewniają stałą oraz długotrwałą dystrybucję energii przez parę godzin. Natomiast te proste wręcz przeciwnie. Odpowiadają za duże wahania naszej glikemii i związane z tym duże skoki energii. Dodajmy do tego, że słodycze, wyroby piekarskie itd. zwierają przecież masę cukru, a na przykład makarony, kasze, ziemniaki, chleb, ryż czy mąki, to głównie źródło węglowodanów złożonych. Oczywiście owoce składają się między innymi z fruktozy, ale poza tym dostarczają także błonnika oraz wielu składników mineralnych, są więc one jak najbardziej korzystne i polecane.

Podsumowując, dieta obfitująca w duże ilości cukrów prostych oraz żywność wysokoprzetworzoną , będąca obecnie zmorą naszych czasów sprzyja występowaniu chorób takich jak insulinooporność, zawał niedokrwienny serca, miażdżyca, dyslipidemia, otyłość czy cukrzyca typu 2. Dlatego powinniśmy dążyć do redukcji spożycia cukrów prostych. A czego możemy oczekiwać, kiedy w ogóle z nich zrezygnujemy?

Zdrowsze jelita i zęby

Cukry proste niekorzystnie wpływają na dysproporcje dobrych oraz złych bakterii bytujących w naszych jelitach oraz jamie ustnej. Dodatkowo ich nadmiar sprzyja występowaniu próchnicy, ponieważ są one nie lada kąskiem dla bakterii.

Lepszy wygląd skóry

Cukier zmniejsza produkcję kolagenu, co wpływa na szybsze starzeniem się skóry. Powoduje on również zmiany trądzikowe.

Mniejsze stany zapalne

Działa on prozapalnie, toteż zwiększa się ilość oraz intensywność lokalizacja stanów zapalnych. Długotrwale utrzymujący się stan zapalny jest przyczyną wielu chorób, w tym nowotworów.

Lepszy lipidogram

Wbrew pozorom cukier ma nawet większy wpływ na stężenie lipoprotein LDL oraz trójglicerydów, niż niejeden rodzaj tłuszczu. Krótkotrwała przerwa lub jego limitacja zmniejsza ich poziom, tym samym minimalizując ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Lepszy sen

Jednym z objawów świadczącym o wahaniu glikemii, stanu przedcukrzycowego lub jego wysokim poziomem jest trudność z zaśnięciem. Co więcej, badania dowodzą, że wieczorne spożywanie dużej ilości cukrów prostych koreluje z występowaniem koszmarów nocnych.

(Wszystkie powyższe przykłady są zauważalne tylko przy krótkotrwałym odstawieniu lub zmniejszeniu spożycia na co dzień. Całkowita rezygnacja z cukrów prostych na dłuższy okres powoduje bóle głowy, brak energii, apetytu oraz pogorszenie samopoczucia.)

Kiedy są one potrzebne?

Dla większości ludzi, którzy prowadzą bierny tryb życia nadmiar cukrów prostych jest niewskazany, ale na przykład dla sportowców są one wręcz potrzebne. Umiejętna ich całodobowa dystrybucja, zwłaszcza w okresie okołotreningowym jest kluczem do sukcesu. Zapobiegają one wystąpieniu hipoglikemii (niski poziom glukozy) oraz poprawiają zdolności wysiłkowe, ponieważ są one szybkim źródłem energii. Dobrze jest też je uwzględniać po treningu, w celu uzupełnienia uszczuplonych zapasów glikogenu.

Filip Siódmiak