Nowe, trudne realia dla polskiej energetyki [wywiad]

Rozmowa z dr Stanisławem Tokarskim z Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Agnieszka Łakoma: Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w tym tygodniu, że jeszcze przed końcem roku zostanie zaktualizowana „Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku”. Radykalnie bowiem zmieniła się sytuacja i rynkowa i gospodarcza w Europie. Co może być największym wyzwaniem przy opracowywaniu zmian w tym dokumencie?

Stanisław Tokarski: Biorąc pod uwagę aktualną sytuację i zawirowania na rynku energetycznym, spowodowane przez agresję Rosji na Ukrainę, „Polityka Energetyczna Polski” będzie musiała uwzględniać nowe realia, jak choćby wysokie ceny surowców i ograniczoną podaż gazu ziemnego. Zatem najprawdopodobniej nie będzie to paliwo przejściowe w transformacji polskiej energetyki w kierunku wyznaczonym przez nowe cele polityki klimatycznej UE. Nie wiem, czy największym ale na pewno wyjątkowo w trudnym zadaniem przy aktualizacji „Polityki Energetycznej Polski” będzie trafne określenie miksu energetycznego w naszym kraju na najbliższe lata i dwa dziesięciolecia. Trzeba będzie bowiem uwzględnić nie tylko różne scenariusze rozwoju sytuacji na rynku, ale także trafnie przewidzieć harmonogramy realizacji kluczowych inwestycji w wytwarzanie energii.

Miks powinien określić, jak dużo energii z poszczególnych źródeł będzie wytwarzane w Polsce w kolejnych latach. Założenia przyjęte w obecnie obowiązującej „Polityce”, na przykład w zakresie produkcji z odnawialnych źródeł nie przystają do nowych, ambitnych celów unijnych. Zaś w przypadku inwestycji w elektrownie gazowe, obecna prognoza wydaje się z kolei zbyt optymistyczna. Jak te wszystkie elementy pogodzić?

Wydaje się, że Polska nie będzie w stanie osiągnąć unijnego celu zawartego w programie REPower EU przedstawionym przez Komisję Europejską w maju, by w 2030 roku 45 proc. energii dostarczały źródła odnawialne. Tym bardziej, że dotychczas zakładano, iż w naszym kraju w 2030 roku OZE będą stanowić 23 proc. Nie ma szans, by w ciągu 7 lat zrealizować tyle inwestycji, ile oczekuje unia. Wiązało by się to bowiem z koniecznością budowy np. 20 gigawatów (GW) mocy w energetyce solarnej, gdy obecnie mamy 11 GW, oraz 30 GW w energetyce wiatrowej – gdy mamy 8 GW. I nawet ambitne plany budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku radykalnie nie zmienią sytuacji, bo to będzie na początek 5,9 GW. Natomiast gdy mówimy o energetyce gazowej, to – ze względu na wysokie ceny tego paliwa, przekładające się na opłacalność działania elektrowni – raczej trzeba będzie ograniczyć plany inwestycji w nowe bloki i powstaną te, których przygotowanie jest najbardziej zaawansowane.

Obecnie w Polsce ponad 70 proc. energii dostarczają elektrownie opalane węglem kamiennym i brunatnym. Program dla górnictwa zakłada transformację poprzez zamykanie kopalń, oczywiście stopniowe. Czy w związku z tzw. renesansem węgla w Europie i sytuacją kryzysową, co może potrwać nawet 3 lata, węgiel w polskiej energetyce ma szansę odegrać większą rolę, niż to przewiduje obecna „Polityka Energetyczna Polski”?

Odchodzenie polskiej energetyki od węgla w tej dekadzie będzie wolniejsze, niż to zakładano jeszcze 2-3 lata temu. Zatem i ograniczenie wydobycia będzie mniejsze. Ale nie znaczy to, że powstanie jakaś nowa kopalnia. Komisja Europejska stawia na dekarbonizację, a Polska się na to zgodziła. Na pewno jeszcze po 2040 roku węgiel będzie wykorzystywany jako paliwo w polskiej energetyce.

Mamy w kraju harmonogram zamykania kolejnych bloków węglowych w elektrowniach w najbliższych czterech latach. Jak to wpłynie na bezpieczeństwo dostaw energii? Skoro w tym czasie lawinowo nie wzrosną moce w OZE i nie będzie wielu bloków gazowych.

Zapewnienie odpowiednich mocy wytwórczych w energetyce zawsze jest poważnym wyzwaniem. Bloki energetyczne klasy 200 MW, pomimo swojego wieku, w dalszym ciągu mogą funkcjonować w systemie elektroenergetycznym jako tzw rezerwa mocy. Mogą być uruchamiane w okresach, kiedy brakuje produkcji ze źródeł odnawialnych. Część z tych jednostek może być zmodernizowana zgodnie z osiągnięciami programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pod nazwą „Bloki 200+”, zwiększając swoją elastyczność i żywotność. Nie wolno odstawić na trwale żadnej wymaganej przez operatora systemu elektrowni, jeżeli wcześniej nie będzie zastąpiona inną sterowalną mocą.

Mówiąc w Polsce o transformacji energetycznej, nie da się pominąć planu budowy elektrowni atomowych. Powstaje wrażenie, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z faktu, jak bardzo są to skomplikowane inwestycje zwłaszcza w kraju – takim jak nasz, gdzie wcześniej ich nie realizowano. Jak Pan ocenia zapowiedź uruchomienia pierwszej elektrowni atomowej za 11 lat?

Sądzę, że termin 2033 roku jest mało realny, bo ciągle mamy wiele niewiadomych, jak choćby zasady finansowania czy udział w nim zagranicznego partnera. Przygotowania będą na pewno trwały wiele lat, szczególnie że robić to będziemy to po raz pierwszy. Dlatego przy formułowaniu „Polityki Energetycznej” należałoby uwzględnić także taki scenariusz, w którym elektrownia atomowa będzie gotowa dopiero na przykład w 2038 roku. Z własnego doświadczenia wiem - a brałem udział w budowie kilku bloków w elektrowniach konwencjonalnych w Polsce – że cykl inwestycyjny trwa 10 lat. I to były projekty dobrze nam znane. Gdy byłem na budowie elektrowni atomowej w fińskim Olkiluoto w 2009 roku słyszałem, że będzie gotowa za dwa lata, a tymczasem ciągle nie jest gotowa. Data uruchomienia elektrowni w Polsce będzie jedną z najważniejszych kwestii wpływających na kształt polskiego miksu energetycznego w kolejnej dekadzie, a przez to także jednym z najważniejszych elementów wpływających na bezpieczeństwo energetyczne.

Rozmawiała Agnieszka Łakoma