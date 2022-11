Ukraina: Prezydent Zełenski w Chersoniu

Ukraina jest gotowa do pokoju, ale dla całej Ukrainy, na terytorium całego naszego państwa – ogłosił w poniedziałek w Chersoniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział, że wojska ukraińskie będą wyzwalały kolejne miejscowości na Ukrainie zdobyte wcześniej przez Rosjan.

„Krok za krokiem idziemy ku wszystkim czasowo okupowanym terenom naszego kraju. Oczywiście, to jest trudne, to długa i ciężka droga” – mówił Zełenski, cytowany przez swoje służby prasowe.

Władze Ukrainy, zaznaczył prezydent, nie wierzą oświadczeniom Rosji, która próbuje zmylić całą społeczność międzynarodową.

„Idziemy dalej. Jesteśmy gotowi do pokoju, ale do pokoju dla całego naszego kraju. To terytorium naszego państwa. My szanujemy prawo międzynarodowe i suwerenność każdego państwa, a teraz chodzi o suwerenność naszego kraju. Dlatego walczymy z rosyjską agresją” – podkreślił Zełenski.