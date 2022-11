MŚ w Katarze: Absurdalne sceny z "kibicami"

Katar - organizator nadchodzących mistrzostw świata - zaliczył kolejną wpadkę

FIFA od samego początku wybierając Katar na organizatora mundialu 2022 wzbudzała wielkie kontrowersje. Przede wszystkim przez sam kraj, który mierzy się z zarzutami łamania praw człowieka. Ale też i mocne oskarżenia o korupcję podczas samego procesu decyzji federacji.

Ostatnio jednak Katar mierzy się też z innym problemem. Chodzi o wątek kibicowski. Ze względu na nietypowy termin - listopad i wysokie ceny w tym kraju istnieje duże zagrożenie dotyczące problemów frekwencyjnych na stadionach.

Organizatorzy próbowali propagandowo pokazać, że spora grupa kibiców różnych krajów jest już w Katarze. Wyszło to jednak mocno nieudolnie, co widać na różnych nagraniach. Wcześniej w mediach pojawiła się także informacja, iż część kibiców będzie wręcz wynajęta w formie statystów do „wspierania” danych reprezentacji.

KG