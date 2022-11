Czy warto rzucić mięso?

Jeszcze parę lat temu niejedzenie mięsa było czymś nowym, modą, która dopiero się rozwijała i długie lata nie cieszyła się dużą popularnością

Obecnie jednak ludzie rezygnują z jedzenia mięsa ze względów zdrowotnych, etycznych lub środowiskowych. Czy mięso jest nam niezbędne i czy sprawi, że będziemy silniejsi?

Czym jest mięso?

Według definicji mięso to mięśnie poprzecznie prążkowane zwierząt, które nadają się do spożycia. Co za tym idzie ryby także zaliczają się do tej definicji, lecz często są one traktowane oddzielnie. W większości krajów mięso pozyskuje się ze zwierząt hodowlanych. Są jednak miejsca, gdzie na zwierzęta wciąż poluje się lub łowi na własną rękę. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje mięs: mięsa czerwone (wieprzowina, wołowina, baranina, jagnięcina), drób (kurczak, indyk, kaczka, gęś) oraz wszelkie przetwory mięsne (kiełbasy, metki, wędliny, pasztety).

Wartość odżywcza

Nie można jednoznacznie wyznaczyć kaloryczności mięsa, ponieważ różne rodzaje i części zwierząt zawierają mniej, lub więcej tłuszczu. Zależy to także od sposobu hodowli oraz podawanej im paszy. Generalnie najbardziej poleca się jeść białe, chude mięso drobiowe, w mniejszych ilościach chudsze części wieprzowiny i wołowiny. Dostarcza ono dobrej jakości, pełnowartościowego białka zwierzęcego, małą ilość tłuszczy nasyconych oraz całkiem sporo witamin i składników mineralnych. Znajdziemy tam witaminę B2, B3, B6, B12, A, dużo żelaza, cynku i selenu. Stąd też osoby stosujące dietę wegetariańską lub wegańską (koniecznie) muszą się suplementować witaminą B12 oraz żelazem. W krajach rozwiniętych mięso stanowi główne źródło protein w diecie, a w przypadku Polski zdecydowanie trudno nam zrezygnować z mięsa, ponieważ stanowi ono niejako element naszej kultury.

Obróbka termiczna – szkodliwość

Możemy kupić mięso nawet najlepszej jakości, od sprzedawców ekologicznych, jednak niewłaściwa obróbka mięsa okazuje się być bardzo szkodliwa. Najbardziej lubimy, gdy mięso jest dobrze dosolone, złociście przyrumienione oraz chrupiące. No niestety, taki sposób przyrządzenia wytworzy niebezpieczne dla naszego zdrowia związki: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz nitrozaminy, które są rakotwórcze. Wytwarzają się one zwłaszcza podczas grillowania zbyt długo oraz zbyt blisko żaru, a także przy zbyt wysokich temperaturach w czasie smażenia na patelni, zwłaszcza, gdy nie jest już ona pierwszej młodości. Dlatego też najlepiej mięso gotować w wodzie i na parze, lub piec w piekarniku, a grillowanie i smażenie traktować jako dodatek raz na jakiś czas.

Co z rakiem?

Na przestrzeni wielu lat przeprowadzono serię badań, które badały ewentualny wpływ czerwonego mięsa na występowanie nowotworów. Z tych badaniach brano jednak pod uwagę mięso poddane grillowaniu i zbytniemu przysmażeniu, gdzie wytworzyły się już toksyczne substancje. Dlatego nie można stwierdzić, czy mięso samo w sobie może powodować raka, natomiast z pewnością niewłaściwa obróbka termiczna ma na to duży wpływ.

Choroby serca

Mowa tutaj przede wszystkim o tłustych mięsach bogatych w nasycone kwasy tłuszczowe. To one bezpośrednio przyczyniają się do pogorszenia stanu naszego zdrowia, w szczególności kondycji oraz wydajności naszego układu krążenia. Duże ilości takiego tłustego mięsa podnoszą ciśnienie tętnicze krwi, działają promiażdzycowo, zalepiają ściany naczyń krwionośnych oraz pogarszają stosunek dobrego cholesterolu do złego. Na pewno należy unikać spożywania wysokoprzetworzonych produktów mięsnych, zawierających konserwanty, wzmacniacze smaku oraz barwniki, duże ilości soli i aromaty. Taka żywność zwiększa o 42% ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Decydując się na zakup mięsa dobrze udać się do dobrego i sprawdzonego sklepu mięsnego, gdzie możemy znaleźć jakiekolwiek informacje o pochodzeniu i hodowli zwierząt. Kupujmy też raczej chude mięsa, aby ograniczyć spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Będąc w sklepie nie wybierajmy przetworzonych produktów mięsnych, takich jak konserwy, pasztety, najtańsze wędliny i kiełbasy. Przede wszystkim czytajmy etykietę i decydujemy się na produkt o jak najkrótszym składzie. Pamiętajmy też o właściwej obróbce mięsa. Częściej gotujmy i pieczmy, a rzadziej grillujmy i smażmy. Warto też otwierać się na nowe doznania smakowe i spróbować wegetariańskich odpowiedników imitujących smak, aromat oraz strukturę mięsa.

Filip Siódmiak