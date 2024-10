Uważaj na mięso mielone – zawsze czytaj etykietę!

Podczas zakupu mięsa mielonego należy zachować szczególną ostrożność, gdyż nieświadomy wybór może prowadzić do nabycia produktu o niskiej jakości odżywczej oraz sensorycznej.

Mięso jest ważnym elementem diety, stanowiąc źródło białka i składników odżywczych, a jego spożycie jest integralnym elementem wielu potraw. Jednakże, w przypadku mięsa mielonego, istnieją pewne aspekty, na które konsument powinien zwrócić uwagę.

Czytając etykiety

W szczególności należy unikać mięsa opisanego na opakowaniu jako „mięso garmażeryjne”. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, mięso mielone powinno zawierać 100 proc. mięsa, być rozdrobnione i pozbawione kości, przy czym może zawierać jedynie 1 proc. soli. Mięso garmażeryjne natomiast, stanowiące produkt o niższej jakości, zawiera od 70 do 90 proc. mięsa, podczas gdy resztę stanowią różnego rodzaju dodatki, takie jak regulatory kwasowości, woda, białka roślinne, konserwanty oraz inne wypełniacze. Składniki te zwiększają objętość produktu i poprawiają jego wygląd, jednak obniżają jego wartość odżywczą oraz jakość zdrowotną.

Lepiej zrobić to samemu

Aby wybrać wysokiej jakości mięso mielone, zaleca się samodzielne mielenie mięsa. Taki proces pozwala na pełną kontrolę nad jakością surowca, co eliminuje ryzyko obecności szkodliwych substancji chemicznych. W przypadku wyboru mięsa do mielenia, warto sięgać po kawałki, które zawierają niewielką ilość tłuszczu, co wpływa na walory smakowe przygotowywanych potraw. W szczególności wieprzowina i wołowina nadają się do tego celu, jednak osoby preferujące chudsze dania mogą również wykorzystać mięso drobiowe.

Jeśli samodzielne mielenie nie jest możliwe, dobrym rozwiązaniem może być skorzystanie z usługi mielenia mięsa oferowanej w sklepach. W takim przypadku konsument ma pewność, że mielony jest dokładnie ten kawałek mięsa, który został wybrany. Przy zakupie gotowego mięsa mielonego należy zwrócić szczególną uwagę na etykietę produktu – ważne, aby zawierało ono jak najwyższy procent mięsa oraz minimalną ilość soli. Ponadto, należy unikać produktów zawierających żółty tłuszcz lub oznaki przesuszenia, mogących świadczyć o niskiej jakości mięsa.

Wnioskiem jest, że świadome wybory konsumenckie mają kluczowe znaczenie dla zdrowia i jakości posiłków, a unikanie produktów mięsnych o wątpliwej wartości odżywczej powinno stać się priorytetem.

Filip Siódmiak

