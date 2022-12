PERN kupi bioetanol i wprowadzi go jako dodatek do benzyny

PERN ogłosił postępowanie dotyczące gotowości do zakupu bioetanolu, w ilości do ponad 2500 metrów sześc., w celu skomponowania gotowej benzyny w przypadku konieczności uwalniania zapasów obowiązkowych. W ogłoszeniu spółka poinformowała, że oferty można składać do 20 grudnia

Spółka PERN zwraca się o przedstawienie oferty współpracy dotyczącej gotowości do zakupu bioetanolu celem skomponowania gotowej benzyny w przypadku konieczności uwalniania zapasów obowiązkowych - podano w opublikowanej dokumentacji postępowania.

PERN wyjaśnił w ogłoszeniu, iż chodzi o bioetanol dla trzech jego baz paliw: w Nowej Wsi Wielkiej w ilości do 2000 metrów sześc., w Boronowie w ilość do 90 metrów sześc. (w obu przypadkach dostawy transportem autocysternowym) oraz w Koluszkach w ilości do 420 metrów sześc. (w tym przypadku dostawa transportem kolejowym).

Jak zaznaczyła spółka, termin składania ofert wyznaczono na 20 grudnia 2022 r., przy czym dostawy produktu do składów podatkowych w wymienionych bazach „będą realizowane w procedurze zawieszonego poboru akcyzy”.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

Według spółki, dysponuje ona 19. bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych oraz czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześć.

PAP/mt