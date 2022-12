Zielona i cyfrowa transformacja

Od stopnia rozwoju zdolności cyfrowych i infrastruktury zależy skuteczność podtrzymania istotnych funkcji społeczno-gospodarczych. W Polsce barierą dla rozwoju cyfryzacji jest wciąż zbyt niski poziom rozwoju krajowego rynku informatycznego – ocenia Olga Semeniuk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw na łamach rocznika „Polski Kompas2022”

Ostatnie niespełna trzy lata pokazały nam, jak wiele może się zmienić w krótkim czasie. Najpierw światem wstrząsnęła pandemia, później pokryzysowe ożywienie przyniosło niespodziewane wcześniej efekty. Od 24 lutego 2022 r. cała Europa zmaga się z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę, agresją, która na nowo uwypukliła istniejące już problemy, a dodatkowo wywołała nowe. Wydarzenia ostatnich miesięcy nauczyły nas szybkiego dostosowywania się do istniejącej sytuacji.

Rosyjska agresja na Ukrainę wysunęła na pierwszy plan dyskusję o bezpieczeństwie energetycznym, w tym znaczne uzależnienie wielu krajów Unii Europejskiej od rosyjskiego gazu i ropy. Działania Rosji, w tym ograniczanie dostaw gazu do Europy, pokazują konieczność osiągnięcia niezależności energetycznej w ramach Wspólnoty. W Polsce dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia w surowce prowadzona jest już od ponad dekady i tym bardziej należy ją kontynuować.

Ograniczenie podaży i wzrost cen gazu ziemnego przekładają się nie tylko na rosnące ceny energii, ale również na ryzyko powrotu do wysokoemisyjnych sposobów wytwarzania energii. Ogranicza to krótkookresowe perspektywy zielonej transformacji – na skutek drenażu przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych ze środków, które mogłyby zostać przeznaczone na transformację, a muszą być przeznaczane na zakup surowców i uprawnień do emisji po zdecydowanie wyższych kosztach.

Modele biznesowe polskich firm do modyfikacji

Jednolity Rynek Unii Europejskiej będzie pełnił istotną rolę w procesie zielonej transformacji. Sprawnie działający europejski system normalizacyjny powinien być jednym z działań priorytetowych, które należy podjąć w celu przyspieszenia zielonej transformacji w ramach jednolitego rynku. Priorytetowym działaniem powinno być przyspieszenie opracowywania i przyjmowania norm przez europejskie organizacje normalizacyjne. Wymaga to wzmożonych wysiłków i zaangażowania zarówno organizacji normalizacyjnych, jak i Komisji Europejskiej.

Istotne znaczenie ma też transformacja cyfrowa. Od stopnia rozwoju zdolności cyfrowych i infrastruktury zależy skuteczność podtrzymania istotnych funkcji społeczno-gospodarczych. W Polsce barierą dla rozwoju cyfryzacji jest wciąż zbyt niski poziom rozwoju krajowego rynku informatycznego, choć dużo przez ostatnie lata w tym zakresie się już wydarzyło.

Przyspieszenie cyfryzacji będzie możliwe dzięki kompleksowemu wsparciu modyfikacji modeli biznesowych polskich przedsiębiorców, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych sektorów. Polska wspomaga przedsiębiorców w procesie cyfryzacji przez wiele programów pomocowych, przeznaczonych m.in. na zakupy: usług programistycznych, oprogramowania gotowego, środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, czy też przez wsparcie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Dostrzegamy również zależność państw członkowskich UE od światowych gigantów technologicznych. Ich obecność przynosi wiele korzyści, ale również wiąże się z wieloma ryzykami, z budowaniem pozycji dominującej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na przyjęty niedawno akt w sprawie rynków cyfrowych (Digital Markets Act – DMA), który ma zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk przez największych dostawców usług internetowych (tzw. strażników dostępu) oraz wzmocnić konkurencyjność na jednolitym rynku cyfrowym.

Rozwój e-usług dla przedsiębiorców

Obserwujemy rosnącą liczbę przedsiębiorców korzystających z e-usług. Dla przykładu wskaźnik „online’owości” w zakresie rejestracji nowych firm wynosi obecnie 64 proc. W ciągu ostatniego roku wzrósł on o 10 pp, natomiast w okresie ostatnich pięciu lat wskaźnik online’owości wzrósł z poziomu 5 proc. W 2015 r. mniej niż jedna na dziesięć firm była zakładana elektronicznie. Dziś co druga nowa działalność rejestrowana jest przez internet. W szczytowym okresie pandemii blisko 70 proc. firm zostało założonych w ten właśnie sposób. Co ważne, obecnie wskaźnik ten niewiele spadł, gdyż przedsiębiorcy doceniają ten dużo szybszy kanał komunikacji z urzędem. Potwierdzają to też wyniki badań jakości oferowanych przez MRiT e-usług – ok. 90 proc. użytkowników ocenia pozytywnie realizację usług CEIDG.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii na bieżąco analizuje formy cyfrowego wspierania przedsiębiorców przez administrację publiczną, zbierając inspiracje z innych krajów świata i badając potrzeby przedsiębiorców w tym zakresie. Syntetyzując dane z tych źródeł, wsparcie cyfrowe, jakie wprowadzają kraje inne niż Polska, można podzielić na cztery segmenty: wiedza (m.in. edukacja, potrzeba inspiracji, szkolenia), finanse (m.in. wsparcie zachowania płynności finansowej, dotacje, kredyty), bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo, oraz transparentność i konkurencyjność, wykorzystanie danych.

Czeka nas wiele pracy i wyzwań, które będą wymagały podejmowania trudnych decyzji i stanowczych działań. Niewątpliwie mamy gospodarkę o mocnych fundamentach i wykwalifikowane kadry. Naszym atutem jest silny, zróżnicowany przemysł, a także determinacja przedsiębiorców, którzy mieli już okazje udowadniać, że potrafią funkcjonować w okresach znacznych zaburzeń i wysokiej niepewności. To wszystko pozwala umacniać naszą pozycję nie tylko jako lidera rozwoju w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i pozwala również aspirować do roli jednej z głównych gospodarek unijnych.

Olga Semeniuk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw

