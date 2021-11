Zielona odbudowa szansą na rozwój rynków kapitałowych

Gospodarcza odbudowa po obecnym kryzysie wiązać się będzie ze zmianą paradygmatu rynków kapitałowych. Dla polskiego rynku to nie tylko nowe wyzwanie, lecz przede wszystkim szansa na wzmocnienie pozycji – wskazuje na łamach rocznika „Polski Kompas 2021” Katarzyna Szwarc pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii rozwoju rynku kapitałowego

Choć walka z koronawirusem trwa, to jednocześnie rozpoczęto też przywracanie globalnej gospodarki na ścieżkę rozwoju pod hasłem „odbudujmy to lepiej”. Pandemia dobitnie uzmysłowiła nam, jak ważną rolę w budowaniu długoterminowej odporności systemów gospodarczych odgrywają kwestie społeczne i środowiskowe, takie jak stabilność zatrudnienia czy dbałość o czyste powietrze.

Refleksja ta nie ominęła również rynku kapitałowego. Inwestorzy, szczególnie z młodego pokolenia, coraz częściej deklarują, że troska o przyszłość planety i bezpieczeństwo pracowników oraz lokalnych wspólnot mają nie mniejszy wpływ na ich decyzje lokowaniu kapitału niż krótkoterminowe wskaźniki finansowe. Wygląda na to, że w obliczu pandemicznych wyzwań do lamusa odchodzi ostatecznie doktryna shareholder value, zgodnie z którą jedynym celem przedsiębiorstw jest generowanie zysku dla ich akcjonariuszy.

To nowe podejście znajduje zresztą potwierdzenie w statystykach. Na koniec 2020 r. wartość wyemitowanych na świecie zrównoważonych obligacji przekroczyła 1,7 bln dolarów, przy czym wartość długu emitowanego na cele społeczne wzrosła rok do roku o ponad tysiąc procent, dzięki popularności tak zwanych koronaobligacji. Gros tych emisji cieszyła się popytem przynajmniej kilkukrotnie przewyższającym podaż. Agencja Bloomberg szacuje, że w perspektywie 2025 r. ponad jedna trzecia wszystkich globalnych aktywów finansowych będzie mieć profil powiązany ze zrównoważonym rozwojem. Na kanwie tych trendów kształtują się na całym świecie nowe centra finansowe oferujące produkty i usługi związane ze zrównoważonym inwestowaniem. Jednak zamiast Londynu i Nowego Jorku na szczytach rankingów, takich jak Global Green Finance Index, królują Amsterdam czy Zurich. Oferują one uczestnikom dostęp nie tylko do płynnych rynków kapitałowych, lecz przede wszystkim do szerokiej gamy produktów umożliwiających inwestowanie w czystą energetykę lub niskoemisyjny transport oraz profesjonalnych usług certyfikacji zielonych instrumentów finansowych czy analiz danych dotyczących celów klimatycznych i społecznych, raportowanych przez notowane na giełdzie spółki.

Polska była pierwszym na świecie emitentem zielonych obligacji skarbowych. Nasz rynek kapitałowy należy do największych i najbardziej płynnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dynamiczny rozwój nowego trendu związanego ze zrównoważonymi finansami jest dla Polski szansą na wzmocnienie pozycji naszego rynku kapitałowego, także na arenie międzynarodowej. Możemy ją wykorzystać poprzez budowę w naszym kraju centrum zielonych finansów, które oferowałoby zrównoważone produkty i usługi inwestorom w naszej części Europy. Celem powinno być nie tylko rozbudowanie oferty rynkowej o zielone obligacje korporacyjne i komunalne, lecz również rozwinięcie ekosystemu usług, które przyciągną do Polski emitentów z innych krajów, jak profesjonalne agencje poświadczające zgodność emisji z przyjętymi standardami, takimi jak Green Bond Principles czy w przyszłości europejski standard zielonych obligacji. Kluczowe będzie także zaangażowanie inwestorów indywidualnych, w tym poprzez zrównoważone fundusze ETF umożliwiające inwestowanie pasywne w aktywa zgodne z wartościami, którymi ci inwestorzy się kierują. Aby ten cel osiągnąć, konieczne jest jednak zwiększenie transparentności polskich instytucji finansowych i spółek publicznych w aspekcie danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG), a także wsparcie rozwoju nowych instrumentów i instytucji zorientowanych na zrównoważony rozwój.

Wyzwanie to podejmujemy w ramach realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Zgodnie z kierunkami przyjętymi przez rząd w 2019 r. opracowaliśmy analizę możliwości rozwoju w Polsce rynku zielonych obligacji. We współpracy z warszawską giełdą działamy także na rzecz uruchomienia na polskim rynku pierwszego indeksu niskoemisyjności, który promowałby spółki posiadające solidne strategie dekarbonizacyjne. Wraz z działającym przy Ministerstwie Finansów zespołem roboczym złożonym z uczestników i instytucji rynku kapitałowego przygotowujemy się również do uruchomienia polskiej platformy zrównoważonych finansów. Działania te stanowią solidną podstawę do budowania polskiego hubu zrównoważonego inwestowania.

Gospodarcza odbudowa po obecnym kryzysie wiązać się będzie ze zmianą paradygmatu rynków kapitałowych. Dla polskiego rynku to nie tylko nowe wyzwanie, lecz przede wszystkim szansa na wzmocnienie pozycji. Nie możemy jej zmarnować.

Katarzyna Szwarc pełnomocnik Ministra Finansów ds. Strategii rozwoju rynku kapitałowego

