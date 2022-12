Iran poza Komisją ONZ ds. Statusu Kobiet, ze wparciem Moskwy

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ (ECOSOC) przegłosowała w środę w Nowym Jorku zgłoszoną przez USA rezolucję wydalającą Iran z Komisji ds. Statusu Kobiet w obecnej kadencji. Rezolucja była reakcją na represje Teheranu wobec kobiet i uczestników demonstracji w Iranie. Tymczasem w Teheranie prokurator generalny Rosji Igor Krasnow spotkał się z naczelnym sędzią Iranu Gholamem-Hosseinem Mohseni-Eje’i, zasugerował gotowość Rosji do pomocy Iranowi w tłumieniu masowych protestów

Za przyjęciem rezolucji zagłosowało 29 z 54 członków Rady, zaś przeciwko - 8, w tym Rosja, Chiny, Nigeria i Kazachstan.

Głosowanie oznacza, że Iran zostanie pozbawiony członkostwa w 45-miejscowej komisji, która spotyka się co roku, a jej celem jest promocja równości płci. Republika Islamska została wybrana na członka tej komisji w tym roku i jej kadencja miała zakończyć się w 2026 r.

Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan nazwał głosowanie „historycznym” i „kolejnym znakiem rosnącego międzynarodowego konsensusu w sprawie Iranu i żądań rozliczenia” reżimu.

Stany Zjednoczone współpracują z sojusznikami i partnerami na całym świecie, by pociągnąć Iran do odpowiedzialności za nadużycia, które popełnia wobec własnego narodu, zwłaszcza pokojowych demonstrantów, kobiet i dziewczynek, a także za umożliwianie (Rosji) stosowania przemocy wobec Ukrainy - napisał w oświadczeniu Sullivan.

Decyzję pochwalił też Jair Lapid, premier Izraela, kraju, który również jest członkiem komisji ONZ.

Zabójstwo Mahsy Amini przez Iran i jego rażące naruszenia praw kobiet dyskwalifikują go do bycia członkiem komisji, która zajmuje się prawami kobiet - oznajmił Jair Lapid.

Wyrzucenie Iranu z komisji jest kolejnym ruchem na forum ONZ przeciwko Teheranowi po tym, jak Rada Praw Człowieka zagłosowała w listopadzie, by przeprowadzić niezależnie dochodzenie w sprawie represji wobec protestujących.

Moskwa gotowa „podzielić się doświadczeniem” z Iranem w tłumieniu protestów

Prokurator generalny Rosji Igor Krasnow spotkał się w Teheranie z naczelnym sędzią Iranu Gholamem-Hosseinem Mohseni-Eje’i i zasugerował, aby kraje „wymieniły się swoimi doświadczeniami” w tłumieniu protestów - podał w środę „The Insider”, powołując się na oficjalny komunikat biura Krasnowa.

Według „The Insider” Krasnow opisał te relacje jako element walki z próbami „zdestabilizowania z zewnątrz sytuacji wewnętrznej kraju”.

Krasnow w komunikacie podkreśla, że wymiana doświadczeń jest istotna, ponieważ oba kraje mają „wspólny pogląd na globalne problemy i wspólne podejście do ich rozwiązywania”, natomiast Rosja ma „skuteczne ustawodawstwo i taktykę skutecznego przeciwdziałania” protestom.

„The Insider” przypomina, że w tym miesiącu Iran zwrócił się do Rosji o pomoc w likwidowaniu zamieszek i poprosił Moskwę o wsparcie sprzętem do walki z protestami oraz doradcami do szkolenia w działaniach mających na celu tłumienie protestów.

Masowe demonstracje w Iranie rozpoczęły się w połowie września po śmierci 22-letniej Kurdyjki Mahsy Amini, aresztowanej przez policję moralności. Po zatrzymaniu z powodu „nieodpowiedniego nakrycia głowy” kobieta w niejasnych okolicznościach zapadła w śpiączkę i zmarła w szpitalu; według rodziny Amini była bita przez funkcjonariuszy.

Według organizacji praw człowieka podczas zamieszek zginęło już co najmniej 488 osób, a 18,2 tys. zostało aresztowanych.

Czytaj też: Na media publiczne Polska wydaje 800 mln euro, Niemcy 8,5 mld

PAP/mt