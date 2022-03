Rau: Wizyta Bidena w Polsce bardzo prawdopodobna

Decyzja o podróży premierów Polski, Czech i Słowenii do Kijowa była starannie przemyślana, logistycznie i politycznie - powiedział we wtorek szef MSZ Zbigniew Rau po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Rau ocenił też, że Polskę prawdopodobnie odwiedzi wkrótce prezydent USA Joe Biden

Była to decyzja starannie przemyślana, nie tylko w kategoriach logistyki i bezpieczeństwa, ale też (…) historycznie, geopolitycznie, politycznie i co bardzo ważne, wynika ona z naszego polskiego doświadczenia (…) z naszej szczególnej wrażliwości i naszego fundamentalnego interesu, powiedziałbym interesu egzystencjalnego - powiedział Rau podczas briefingu prasowego podsumowującego wizytę w Nowym Jorku.

Jak dodał, wizyta premierów była przedmiotem jego wtorkowej rozmowy z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Według ministra, Portugalczyk poświęcił jej „sporo uwagi” i rozumiał, że jest to inicjatywa środkowoeuropejska wynikająca ze szczególnej perspektywy tych krajów na rosyjską agresję.

Szef ONZ miał wyrazić też uznanie dla polskiej pomocy dla uchodźców z Ukrainy i stwierdzić, że wynika ona z historycznych więzów między narodami. Rau dodał, że podczas wizyty w ONZ usłyszał wiele pochwał pod adresem postawy polskiego społeczeństwa, „otwartych serc i determinacji by koniecznie pomagać nawet kosztem własnego komfortu”.

Rau odniósł się też do doniesień o szykowanej wizycie prezydenta USA Joe Bidena do Europy. Jak ocenił, wydaje się „bardzo prawdopodobne”, że amerykański prezydent odwiedzi Polskę.

Konkretnych informacji nie ma, ale zasadnym jest założenie, że jeśli prezydent Biden udaje się do Europy w tym czasie (…) to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i sojuszu jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska - powiedział Rau.