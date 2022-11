Ozorki, wątróbka i móżdżek – pyszna dieta podrobowa

Kiedyś, kiedy mięso nie było tak dostępne nasi przodkowie zajadali się podrobami. Cenili je sobie za ich smak oraz walory zdrowotne. Obecnie jednak odchodzi się od przyrządzania serc, nerek czy wątroby, a mimo wszystko niektóre z nich to prawdziwe bomby składników odżywczych.

Ozór

Inaczej język. W sumie to mógłby być nazywany mięśniem, ponieważ zawiera sporo, bo nawet 70% kwasów tłuszczowych. Dzięki temu uznaje się go za jeden z najdelikatniejszych kawałków wołowiny. Wedle niektórych smakuje lepiej, niż samo mięso, a wszystko to zawdzięcza długiej historii kulinarnej oraz mnogości najróżniejszych technik przyrządzania go.

Serce

Z wyglądu może i nie wygląda apetycznie, ale w smaku oraz teksturze przypomina steka i pierś z kurczaka. Jak większość podrobów dostarcza dużą dawkę żelaza hemowego, cynku, selenu, witamin z grupy B, a w szczególności witaminę B12 niewystępującą w dietach wegańskich. Zawiera także koenzym Q10 niezbędny dla prawidłowej pracy mitochondriów i wytwarzania z nich energii. Serca mają bardzo mało tłuszczu i dobrze się sprawdzają u osób przewlekłe chorych.

Wątroba

Najpopularniejszy i najczęściej kupowany ze wszystkich podrobów. Niestety ma dość specyficzny smak, który nie każdemu może odpowiadać. Jest bardzo odżywcza, a jej składniki są bardzo łatwo przyswajalne przez nasz organizm. Dostarcza ogromne ilości witaminy A (retinolu). Zjedzenie porcji około 100g wątróbki dwa razy w tygodniu sprawi, że nie nabawimy się niedoborów tej witaminy. Oprócz tego wątroba jest zasobna w kwas foliowy, witaminę B12, cholinę oraz żelazo. Warto wspomnieć, że wątroba zawiera prawie trzy razy więcej B12, niż nerki, siedem razy więcej, niż serce, a nawet 17 razy więcej, niż ozór i wołowina. Ale z uwagi na dużą dawkę aminokwasu metioniny, która później zamienia się w homocysteinę powodująca wzrost stresu oksydacyjnego, a także duża ilość cholesterolu powoduje, że narząd ten nie jest odpowiedni dla każdego.

Nerki

To kolejny narząd ceniony ze względu na mnogości substancji odżywczych. Najlepsze nerki pochodzą od krów oraz owiec. Nerki posiadają komplet aminokwasów niezbędnych do naprawy i odbudowy tkanek naszego ciała. Co ciekawe zawierają wielonienasycone tłuszcze omega 3, wykazujące się działaniem przeciwzapalnym. Aby w pełni korzystać ze smaku nerek powinno się na dwie godziny przed moczyć je w zimnej wodzie z dodatkiem soli.

Mózg (a właściwie móżdżek)

Jest bardzo zasobny w kwasy omega 3, EPA oraz DHA. Nieco ponad 100g mózgu dostarcza około 1 grama EPA i DHA. Jest to dużą ilość zważywszy, że mało jest produktów obfitujących w ten rodzaj tłuszczu. Zjedzenie móżdżku wpływa również na poprawę funkcjonowania układu nerwowego. Uważa się go także za źródło antyoksydantów chroniących nas przed stresem oksydacyjnym oraz innymi szkodliwymi czynnikami. W wielu kulturach mózg spożywa się w celu polepszenia funkcji poznawczych oraz pamięci i koncentracji.

Żołądek i jelita

Te podroby są znane w Polsce, ponieważ stanowią podstawowy składnik niezwykle popularnej zupy – flaczków. Dostarczają wiele mikroelementów oraz probiotyków. Ich spożycie poprawia trawienie oraz zapewnia szczelność jelit. Przed spożyciem należy pamiętać, aby najpierw je dokładnie umyć i oczyścić.

Podroby stanowią dobre uzupełnienie codziennej diety. Często zaleca się je przy anemii czy niedokrwistości. Należy jednak nie przesadzać z ich ilością ze względu na dosyć sporą zawartość cholesterolu.

Filip Siódmiak