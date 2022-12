USA zapowiedziały, że przekażą Ukrainie baterię systemu obrony przeciwlotniczej Patriot. Będzie to najpotężniejsza i najbardziej zaawansowana broń przeciwrakietowa, jaką sojusznicy przekazali Ukraińcom - komentuje w środę rosyjska sekcja BBC.

Najnowsze wersje systemów Patriot mogą trafiać w cele w odległości do 80 km i na wysokości do 20 km. System jest przeznaczony do niszczenia celów poruszających się z prędkościami ponaddźwiękowymi i może jednocześnie śledzić do 125 celów i naprowadzać rakiety na sześć z nich.

Jedną z głównych zalet systemu Patriot jest jego zdolność do zestrzeliwania nie tylko samolotów i pocisków manewrujących, ale także rakiet balistycznych. To właśnie ten typ pocisku sprawia ukraińskim siłom obrony powietrznej najwięcej problemów: jest bardzo trudny do przechwycenia. Taki pocisk nie leci nad ziemią, ale wznosi się w górę po krzywej balistycznej i z ogromną prędkością, niemal pionowo, atakuje cel.

Najnowsza wersja Patriotów jest skuteczna przeciwko pociskom balistycznym Iskander, hipersonicznym pociskom Kinżał, oraz hipersonicznym pociskom przeciwokrętowym Cyrkon - powiedział BBC ukraiński generał rezerwy Ihor Romanenko, który jako zastępca szefa ukraińskich sił zbrojnych odpowiadał za obronę przeciwlotniczą.

