Glapiński o stopach procentowych: nie zamykamy cyklu podwyżek

- Nie zamykamy cyklu podwyżek stóp procentowych. Cały czas czekamy na to, co będzie - stwierdził w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński

Prezes NBP odpowiedział na pytanie wGospodarce.pl o prognozy i o to czy 20-procentowa inflacja spowoduje podwyżkę stóp procentowych.

Spodziewano się w styczniu i lutym wyższej inflacji przez indeksację cen wraz z nowym rokiem. Trudno powiedzieć jak to będzie. I realnie takiej prognozy nie mam. Zobaczymy. Odsyłam do projekcji marcowej. Gdy będziemy już w styczniu lutym. Cały czas mam nadzieję, że styczeń i luty okażą się łaskawe. Mam nadzieję, że to nie będzie te 20 procent. Główna nadzieja w spadku koniunktury światowej. Nasze projekcje wskazują, ze nie będziemy mieli recesji - mówił Glapiński.

Nadzieja, że radykalnie spadnie popyt na rynku surowców. Ale tu się zapala światełko ostrzegawcze, że w Chinach coś się może gospodarczego wydarzyć. Jeśli gospodarka Chin zerwie się do szybkiego biegu to zwiększy się popyt na surowce. Ale jeśli to się nie stanie, to nastąpi spadek i ceny surowców dalej się obniżą - dodał.