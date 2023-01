Dobrze płatna praca nie tylko w IT. Zarobki nawet 20 tys. miesięcznie

Rynek pracy przyzwyczaił nas, że dobrze płatna i gwarantowana praca to przede wszystkim tylko w IT. Nieprawda. Jest też inna branża, która może pochwalić się rosnącym zainteresowaniem i dobrymi zarobkami. A do tego stale będzie potrzebować nowych pracowników. Polska ma tu spore osiągnięcia.

Ponieważ gospodarka przestawia się na „gospodarkę zieloną”, a kryzys energetyczny tylko przyspiesza te działania - cała branża OZE i jej potrzeby kadrowe także podążają w tym kierunku. Wzrost zapotrzebowania na pracowników wynika choćby stąd, że coraz więcej Polaków sięga po pompy ciepła i panele fotowoltaiczne.

Portal PulsHR przedstawił, jakie stanowiska będą najpopularniejsze na rynku OZE i gdzie można najwięcej zarobić.

Prognozy wskazują, że do 2030 roku w sektorze odnawialnych źródeł energii będzie pracować ponad 38 milionów osób na całym świecie.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej IRENA podaje, że światowe zatrudnienia w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE) wynosi aktualnie 12,7 miliona osób. Najwięcej osób jest zatrudnionych w sektorze fotowoltaiki, gdzie pracuje aż 4,3 miliona osób, co stanowi ponad 1/3 całkowitej siły roboczej zatrudnionej w OZE. Zatrudnienie tylko w sektorze fotowoltaiki w Polsce wynosi 90 000 tys. osób. Nasz kraj jest jednym z liderów w Europie pod względem zatrudnienia w OZE.

Tendencje zatrudnienia kształtowane są przez wiele czynników: wzrost popularności paneli fotowoltaicznych, odpowiednią politykę dofinansowań do instalacji, a także dążenie firm i osób indywidualnych do działania w myśl zrównoważonego rozwoju.

Eksperci podkreślają, że w związku z dużym popytem na rynku pojawiają się osoby z zupełnie nowymi kompetencjami. Obecnie potrzebna jest kadra do kompleksowego budowania sektora.

Portal wskazuję, że rynek potrzebuje osób, które zajmują się produkcją paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, a także ich montażem. Poszukiwane są także osoby, które zadbają o logistykę dostaw i będą czuwać nad łańcuchami dostaw. Rynek potrzebuje także ekspertów, którzy zajmą się projektowaniem instalacji. W 2023 roku wzrośnie także popyt na osoby, które zajmą się aspektami prawnymi: pozwoleniami i zdobywaniem gruntów pod instalacje.

I oczywiście potrzebni są handlowcy - i to oni właśnie, według danych rynkowych, mogą liczyć na zarobki nawet 20 000 złotych w pierwszym miesiącu pracy.

Co istotne, by sprzedawać OZE nie jest potrzebne wykształcenie kierunkowe. Na pewno jednak niezbędna jest pasja do tych tematów, zdobyta wiedza praktyczna i dobry kontakt z klientem.

Grażyna Raszkowska na podst. PulsHR.