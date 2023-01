Premier zapowiedział nowy podatek od nieruchomości

Premier zapowiedział wprowadzenie nowego podatku od inwestycyjnego handlu mieszkaniami.

W RMF FM Mateusz Morawiecki stwierdził, że jeszcze w tym roku wprowadzi nowy podatek od inwestycyjnego handlu mieszkaniami.

Zdaniem ekspertów zapowiedź premiera spowoduje najpierw obniżki, a później podwyżki cen mieszkań.

Morawiecki dodał, że rząd pracuje nad tym, „aby poprzez opłatę PCC - podatek od czynności cywilnoprawnych - w przypadku takich spekulacyjnych zakupów, kilkudziesięciu czy kilkuset mieszkań jednocześnie, inwestor był dodatkową opłatą obłożony.”

Na pytanie o to, czy rodzice, którzy kupili dzieciom mieszkania, powinni bać się nowej daniny, premier powiedział:

Myślimy tylko i wyłącznie o nałożeniu opłat powyżej kilku mieszkań, czyli powyżej kilku mieszkań kupowanych przez tego samego inwestora. (…) Jeżeli ktoś kupił już 7 czy 8 mieszkań, to też należy się przyglądnąć temu, bo to znaczy, że jest to osoba zamożniejsza - dodał.

Szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda w poniedziałkowej audycji Radia Plus zwrócił uwagę, że należy ograniczyć skupowanie mieszkań nie tylko przez duże podmioty, ale też firmy prywatne, „które hurtowo skupują mieszkania na rynku i ograniczają ofertę dla Polaków”.

Bez względu czy to jest instytucja czy to jest osoba fizyczna, jeżeli hurtowo skupuje mieszkania, to oznacza to jedno - dla przeciętnej rodziny, która szuka mieszkania to są wyższe ceny i to jest mniejszy wybór. Dlatego chcemy to ograniczyć - powiedział Buda.