Prezydent w Davos: wparcie militarne Ukrainy jest kluczowe

Wsparcie militarne dla Ukrainy jest kluczowym elementem tego, w jaki sposób rozwiązać obecną sytuację - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że w Niemczech rośnie presja społeczeństwa w kierunku udzielania pomocy wojskowej Ukrainie

Prezydent Duda wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą, prezydentem Macedonii Północnej Stewo Pendarowskim, liderką białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłaną Cichanouską oraz hiszpańskim ministrem spraw zagranicznych Jose Manuelem Albaresem wziął w poniedziałek udział w debacie pt. „In defence of Europe” w ramach Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos.

Podczas debaty polski prezydent był pytany o szanse na dostawy niemieckich czołgów na Ukrainę. Zdaniem Dudy zwiększa się presja społeczeństwa niemieckiego w kierunku pomocy Ukrainie. „Presja niemieckiej sceny politycznej i niemieckiej opinii publicznej jest coraz większa, coraz bardziej rośnie. Mam nadzieję, że wszystkie te elementy doprowadzą do tej bardzo potrzebnej decyzji” - dodał.

Polski prezydent podkreślił też, że nasz kraj, Wielka Brytania i Litwa pomagają Ukrainie zarówno finansowo, jak i wojskowo. „Wsparcie militarne dla Ukrainy jest kluczowym elementem tego, w jaki sposób rozwiązać tę sytuację” - dodał.

Duda podkreślił też, że „musimy wspierać Ukrainę”. „USA maja kluczową rolę w tym procesie, ale nie powinno się nie doceniać roli reszty NATO, ponieważ dużo łatwiej jest władzom USA wysłać następną dostawę wojskową Ukrainie, jeśli mogą powiedzieć +dobrze, ale pomagamy z resztą NATO+” - mówił Duda.

Andrzej Duda podkreślił, że m.in. Polska była wiele lat krajem za żelazną kurtyną i zna Rosję bardzo dobrze. „W Polsce, na Litwie, na Ukrainie jest jedna odpowiedź: +ruski mir? Nie, dziękujemy+” - mówił.

Prezydent Macedonii Północnej Stewo Pendarowski został poproszony o ocenę nastawienia amerykańskich władz wobec wojny na Ukrainie. „Wydaje mi się, że wsparcie dwóch partii w Waszyngtonie, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, jest bezprecedensowe. (…) Nie ma żadnej innej kwestii, wobec której partie amerykańskie byłyby tak zjednoczone” - powiedział Pendarowski.

Podobnego zdania był także litewski prezydent Gitanas Nauseda. Dopytywany, kiedy Ukraina może przystąpić do NATO odparł: „Wierzę, że jest to możliwe za kilka lat. Natomiast pamiętajmy o tym, że my będziemy bardzo zaangażowani na rzecz przyznania takiego statusu Ukrainie. Bardzo dużo będzie zależało od sukcesu Ukrainy”.

Z kolei liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska była pytana o to, kiedy upadnie reżim Aleksandra Łukaszenki.

Nie wiem, nie znam takich prognoz, ale myślę, że wszyscy powinniśmy robić wszystko co w naszej mocy, aby wydarzyło się to tak szybko, jak to możliwe. W imieniu wszystkich Białorusinów i Ukraińców jesteśmy wdzięczni wszystkim krajom, które udzielają nam wsparcia na naszej trudnej ścieżce do przeprowadzenia demokratycznych zmian i osiągniecia suwerenności i niezależności - mówiła.

Prezydent Duda: domagamy się uwolnienia Andrzeja Poczobuta, jego aresztowanie to przykład terroru

Prezydent Duda był pytany przez dziennikarzy w Davos, czy rozpoczęcie procesu Poczobuta może oznaczać, że Polsce będzie trudniej zabiegać o jego uwolnienie i co Polska robi obecnie, aby mógł on opuścić białoruskie więzienie.

„Domagamy się cały czas tego uwolnienia, od samego początku. Oczywiście sprawa jest bardzo trudna, to była taka demonstracja siły ze strony reżimu Łukaszenki, to aresztowanie, uwięzienie pana Andrzej Poczobuta” - powiedział Duda.

Jak dodał, Poczobut jest obywatelem białoruskim, ale jest Polakiem z pochodzenia i działaczem polskim na Białorusi; zapewnił, że Polska walczy o jego uwolnienie.

„Walczymy o to, ale niestety, jak widać, reżim (białoruski) traktuje go jako taki swoisty element przetargowy w całej tej sytuacji. Reżim stoi po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą, od samego początku, od pierwszych momentów rosyjskiej agresji na Ukrainę. My stoimy za to twardo przy Ukrainie i wspieramy Ukrainę, więc w jakimś sensie jesteśmy tutaj dodatkowo jeszcze przeciwnikami. To na pewno nie poprawia tej sytuacji” - mówił Duda.

„Ale domagamy się uwolnienia Andrzeja Poczobuta cały czas. Jest oczywiście absolutnie bezprawnie aresztowany, to jest przykład autorytaryzmu i terroru ze strony reżimu białoruskiego” - podkreślił prezydent. Według niego wszyscy powinni wywierać nacisk na reżim Łukaszenki ws. uwolnienia więźniów politycznych. „Mam nadzieję, że ten reżim w końcu pęknie” - dodał prezydent.

Zaznaczyła, że w trakcie panelu w Davos widział się z liderką białoruskiej opozycji demokratycznej Swiatłaną Cichanouską. „Wierzę w to, że opozycja zwycięży, wierzę w to, że wolna Białoruś zwycięży prędzej czy później” - podkreślił Duda.

Poczobut został oskarżony o „podżeganie do nienawiści” i „rehabilitację nazizmu”, a także wzywanie do wprowadzenia sankcji. W październiku 2022 r. Poczobuta wpisano na białoruską „listę terrorystów”. Poczobut miał być namawiany do skierowania do Alaksandra Łukaszenki prośby o ułaskawienie, jednak odmówił. Obecnie przebywa w areszcie w Grodnie.

Wraz z Poczobutem aresztowane zostały także Andżelika Borys, Irena Biernacka i Maria Tiszkowska z ZPB, a także Anna Paniszewa, działaczka mniejszości z Brześcia. Borys została w marcu 2022 r. wypuszczona z aresztu, lecz wciąż jest objęta sprawą karną, a jej status nie jest jasny – według niezależnych mediów może być objęta aresztem domowym.

Biernacka, Tiszkowska i Paniszewa zdołały w ubiegłym roku opuścić Białoruś dzięki staraniom polskich władz. Nie mają jednak możliwości powrotu do kraju, którego są obywatelkami.

PAP/KG