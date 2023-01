Prezes PZU o „antykryzysowej szczepionce”

Polskie firmy potrafią umiejętnie wykorzystać moment zmiany dróg handlowych w następstwie konfliktu i sankcji nałożonych na Rosję – mówi dr hab. Beata Kozłowska–Chyła, prezes PZU, laureatka nagrody specjalnej „Gazety Bankowej” w konkursie Ubezpieczeniowy Menedżer Roku 2022

„Sytuacja makroekonomiczna na świecie, będąca wynikiem wojny w Ukrainie, tworzy bardzo wymagające środowisko dla biznesu, także naszego. W tych okolicznościach wyniki wypracowane przez Grupę PZU w 2022 r. są naprawdę solidne i oparte na mocnych, zdrowych fundamentach”– mówi „Gazecie Bankowej” dr hab. Beata Kozłowska–Chyła, prezes PZU w wywiadzie zatytułowanym „Jesteśmy ważnym elementem finansowego krwiobiegu polskiej gospodarki”, który przeprowadzili red. red. Maciej Wośko i Stanisław Koczot.

„Obrana przez nas ścieżka bezpiecznego, stabilnego wzrostu, wspartego mocną pozycją kapitałową, oraz konsekwentnej dywersyfikacji przy utrzymaniu rozwoju i wysokiej rentowność działalności podstawowej, czyli ubezpieczeniowej, jest właściwa (…) - ocenia prezes największej firmy ubezpieczeniowej na polskim rynku.

Siła kapitałowa i operacyjna zapewnia nam duży bufor bezpieczeństwa – dywersyfikacja działalności i możliwości, jakie posiadamy, to nasza antykryzysowa „szczepionka”. Ta stabilność z kolei sprawia, że jesteśmy ważnym elementem całego finansowego krwiobiegu polskiej gospodarki” – dodaje prezes PZU.

Jakie wyzwania stoją w obecnych okolicznościach przed polską gospodarką? Zdaniem dr hab. Beaty Kozłowskiej–Chyły: „W obliczu wojny na Ukrainie sytuacja geopolityczna krajów w Europie Środkowo–Wschodniej istotnie zyskuje na znaczeniu. Zwłaszcza Polski, która stała się jednym z najważniejszych sojuszników USA, głównym adwokatem sprawy ukraińskiej na forum globalnym, a także logistycznym „mostem życia”, zapewniającym naszym sąsiadom możliwość skutecznej obrony przed rosyjską agresją. Jednocześnie wzrasta potencjał ekonomiczny naszego regionu. Pomimo wielu trudności, jakie spowodowało spiętrzenie różnych globalnych kryzysów w ostatnich trzech latach, wydaje się, że lepiej niż inni radzimy sobie w ich przezwyciężaniu. To sprawia, że w okresie wielkiej niestabilności jeszcze szybciej zmniejszamy dystans do zachodnich gospodarek.”

Co więcej – zdaniem prezes PZU: „Na pewno rośnie nasza siła przyciągania kapitału i inwestycji. Mamy dostęp do wspólnotowego rynku jako państwo członkowskie UE, gwarancje bezpieczeństwa NATO jako członek Paktu, a do tego – jak wspominałam – relatywnie odporną i elastyczną gospodarkę, wiele innowacyjnych na miarę światową sektorów, w tym finansowy, oraz dobrze wykształconych i wykwalifikowanych pracowników. To atuty, które w obecnej sytuacji bardzo zyskują na znaczeniu.

Po wybuchu wojny w Ukrainie pojawiły się obawy, że Polska, jako kraj przyfrontowy, straci na znaczeniu jako bezpieczne miejsce lokowania inwestycji. Nic takiego się nie stało. Działania rządu, w tym inwestycje w modernizację armii i zawarte alianse, pokazują, że potrafimy zadbać o fizyczne bezpieczeństwo naszego kraju. Inwestorzy to dostrzegają i doceniają” – podkreśla prezes największej polskiej firmy ubezpieczeniowej.

Cały wywiad prezes PZU dr hab. Beaty Kozłowskiej-Chyła w lutowym wydaniu „Gazety Bankowej” – najstarszego magazynu ekonomicznego w Polsce. Na łamach miesięcznika aktualne wydarzenia ze świata gospodarki i finansów w kraju i na świecie, ludzie i firmy, inwestycje i świat technologii, historia polskiej gospodarki.

Nowy numer miesięcznika „Gazeta Bankowa” w sprzedaży od czwartku 26 stycznia, także w formie e–wydania. Szczegóły, jak zamówić e-wydanie „Gazety Bankowej”, KLIKNIJ TUTAJ