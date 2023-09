Prezes Banku Pekao SA: ile państwa, ile rynku?

„Rynek sam z siebie nie rozwiąże problemów, kiedy mamy do czynienia z poważnymi turbulencjami gospodarczymi” – mówi „Gazecie Bankowej” Leszek Skiba, prezes Banku Pekao SA w wywiadzie zatytułowanym „Polska stworzyła równowagę między rynkiem a państwem”, który przeprowadzili red. red. Maciej Wośko i Stanisław Koczot.

O relacjach państwo-rynek

„Potrzebujemy rynku bo firma po prostu na nim się rozwija, wykorzystuje talent przedsiębiorcy, talent pracowników, ich umiejętność, pracowitość; rynek docenia to, że ludzie dbają o własny interes. (…). Ale z drugiej strony też jest państwo. Rynek sam z siebie nie rozwiąże problemów, kiedy mamy do czynienia z poważnymi turbulencjami gospodarczymi” – wskazuje prezes Banku Pekao SA. Leszek Skiba został wyróżniony przez redakcję „Gazety Bankowej” nagrodą „Polski Kompas” na uroczystej gali dziewiątej edycji rocznika „Polski Kompas 2023”, przygotowanego przez zespół najstarszego miesięcznika ekonomicznego w Polsce.

Leszek Skiba podkreśla: „Potrzebne są państwowe mechanizmy pozwalające na wsparcie firm innowacyjnych. Jest to trudne w tym sensie, że polega na łączeniu ognia z wodą, znalezieniu równowagi między ingerencją państwa a wolnym rynkiem. Myślę, że w Polsce ta równowaga została stworzona, czego dowodem są wyniki ekonomiczne – polska gospodarka świetnie się rozwija. Od wielu lat mamy do czynienia z bardzo silnym napływem inwestycji zagranicznych. Zagraniczni właściciele inwestują tutaj swoje pieniądze, a tym samym wierzą w polską gospodarkę, w nasz rynek. Parametry ekonomiczne mamy dobre, bezrobocie prawie najniższe w Europie, dobre marże, firmy mają na kontach dużo własnych środków, są bezpieczne z punktu widzenia kredytowego, potrafią zarządzać popytem z zagranicy_”.

O znaczeniu polskiego kapitału w bankach

Prezes Banku Pekao SA zapytany, jakie jest znaczenie polskiego kapitału w sektorze bankowym dla naszej gospodarki, odpowiada: Suwerenność w zakresie własności w sektorze bankowym oznacza tak naprawdę dwie rzeczy, które można zobrazować takimi przykładami: po pierwsze – w bankach z dominującym kapitałem zagranicznym decyzje kredytowe już od kilkuset czy nawet od kilku milionów złotych zapadają poza Polską.

Renesans państwa w gospodarce

Leszek Skiba kontynuuje: Drugi ważny element związany z suwerennością ujawnia się w czasie turbulencji gospodarczych. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na przykład w 2022 roku, kiedy przed częścią firm bardzo uzależnionych od cen gazu – które jak wiadomo w tym okresie wystrzeliły – pojawiło się ryzyko przetrwania. Jak w tej sytuacji zachowa się bank udzielający finansowania? Klient był świetny, ale wpadł w kłopoty, bo ceny jego głównego surowca, czyli gazu, stały się tak wysokie, że firma zaczęła przynosić straty. Możemy podejść do tej sytuacji na dwa sposoby: wierzymy, że za chwilę ceny gazu spadną, pomagamy jej przejść przez ten trudny okres, proponujemy rozwiązania żeby tak się stało. Jej kłopoty nie są strukturalne i zły czas minie. I drugie podejście: bank stara się zmusić firmę do tego, żeby szybko spłaciła nasze kredyty i zrywa z nią relację. Widzieliśmy wiele takich przypadków, pojawiali się u nas klienci niektórych banków zagranicznych, które – nie pod wpływem polskiego managementu, który rozumie logikę naszego rynku, ale matek, czyli właścicieli – decydowały się na redukcję zaangażowania w Polsce, wymuszały spłatę kredytu. Takie firmy zgłaszały się do nas, błagały, byśmy je przyjęli, co oczywiście jest trudne w tym sensie, że wzięcie na pokład klienta ze stratą jest problemem z punktu widzenia prawa bankowego. Łatwo być z klientem w dobrych czasach, kiedy klient generuje nam zyski…. Dla banku to dobry okres. Najtrudniejsze przychodzi wtedy, gdy pojawia się zły moment, kiedy klient ma problemy i trzeba pozwolić mu na to, by przeszedł suchą stopą przez trudny czas.

