Rada ds. Młodzieży chce wzrostu stypendiów

Nad propozycją zwiększenia przy nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym stypendiów socjalnych i zmiany mechanizmów z tym związanych dyskutowała w czwartek prezydencka Rada ds. Młodzieży działająca w ramach Narodowej Rady Rozwoju, powiedział doradca prezydenta RP Łukasz Rzepecki.

Łukasz Rzepecki zastrzegł, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, to „coraz trudniej będzie zastępować kadry akademickie” i „zachęcać młodych naukowców, żeby pozostawali na uczelniach”.

Postulowaliśmy podniesienie stypendiów doktoranckich zarówno przed oceną śródokresową, jak i po ocenie śródokresowej. Obecnie doktoranci prowadzący działalność naukową otrzymują stypendium doktoranckie znacznie odbiegające od wysokości minimalnego wynagrodzenia, ponieważ jest ono powiązane z minimalnym wynagrodzeniem profesora. Przed oceną śródokresową jest to 37 proc. tego wynagrodzenia, a po ocenie śródokresowej – 57 proc. tego wynagrodzenia, wyjaśnił Klimczyk.

Powiedział, że „zmiany, które postuluje Krajowa Reprezentacja Doktorantów polegają na uzależnieniu wysokości stypendium doktoranckiego w taki sposób, aby nie było niższe niż minimalne wynagrodzenie przed oceną śródokresową i nie było niższe niż przeciętne wynagrodzenie po ocenie śródokresowej”.

W czasie posiedzenia podjęto również temat wzrostu stypendiów socjalnych dla studentów.

Przewodniczący Parlamentu Studentów Kewin Lewicki zwrócił uwagę, że „system świadczeń socjalnych na wyższych uczelniach w Polsce honoruje osoby z rodzin wielodzietnych albo z tych, w których brakuje jednego z członków rodziny – ojca lub matki”.

Chcemy uzależnić system świadczeń od najniższego wynagrodzenia krajowego, a nie jak to jest obecnie, od wskaźników MRiPS, powiedział Lewicki.

Zwrócił uwagę, z obecnego prawa wynika, że „wynagrodzenie netto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 1294 zł, więc jeżeli jest to rodzina 3-4-osobowa i dwie osoby zarabiają najniższe wynagrodzenie krajowe, to już przekraczają ten próg”.

Dlatego postulujemy zmianę, aby próg, który uprawnia do uzyskania stypendium socjalnego, określić np. na poziomie 45 proc. płacy minimalnej, aby go podnieść do np. 1620 zł, poinformował Lewicki.