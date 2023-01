Jak zaoszczędzić na codziennych zakupach?

Wybierając się do sklepu jesteśmy narażeni na wiele kampanii reklamowych producentów zarówno żywności, jak i innych artykułów codziennego użytku

Często wychodzimy ze sklepu z masą niepotrzebnych w danej chwili artykułów. Jak być świadomym konsumentem i nie ulegać pokusom?

Ludzie o mniejszych dochodach mają problemy z wydawaniem pieniędzy

Zdolność umiejętnego gospodarowania naszymi pieniędzmi bezpośrednio przekłada się na to, jakie produkty możemy kupić oraz kupować w przyszłości. Odnosząc się do aspektu odżywiania, po prostu będziemy w stanie kupować więcej produktów lepszej jakości, co przełoży się na nasze zdrowie. Wbrew stereotypowi ludzie mniej zamożni mają większe problemy z racjonalnym gospodarowaniem swoim budżetem. Im więcej zarabiamy, tym lepiej rozumiemy, co stoi za naszym sukcesem i łatwiej jest nam oszczędzać. Badanie przeprowadzone przez profesora Yesima Orhuna dotyczyło papieru toaletowego, ale wnioski z niego płynące można odnieść do prawie wszystkiego. W badaniu brano pod uwagę ceny papieru zważając na jego promocje, okazje oraz chwyty marketingowe. Wyniki dały jasny przekaz: osoby mniej zamożne wydawały średnio o 5,5% więcej niż osoby bogatsze w przeliczeniu na jedną rolkę papieru.

Przez co się tak dzieje?

Kupowanie produktów pojedynczo lub w mniejszych opakowaniach jest mniej opłacalne, a niekiedy osoby niezamożne nie mają wystarczająco dużo pieniędzy, aby pozwolić sobie na ich większą ilość. Kupowanie tańszych, gorszych jakościowo artykułów sprawia, że szybciej się zużywają czy też są mniej zdrowe. Mniejszy zapas jakiegoś konkretnego produktu zmusza do częstszego wyjścia do sklepu, przez co zawsze po drodze kupimy coś dodatkowego. Osoby niezamożne nie patrzą też na oferty promocyjne, a kupują wtedy, kiedy się im coś skończy. Więcej – w czasie zakupów po wypłacie trudniej zachowywać się rozsądnie i w konsekwencji przepłacają. Takie zachowania sprawiają, że długoterminowo takie osoby tracą pieniądze i zostają z jeszcze chudszym portfelem.

Czy oszczędzając na jedzenie szkodzimy sobie?

Oszczędzanie na każdym kroku może negatywnie odbić się na naszym zdrowiu. Kupując tańsze produkty czy też zastępując je innymi – gorszymi, nie dostarczamy sobie niezbędnych składników odżywczych, w zamian „zapychając się” byle jakim jedzeniem. Oczywiście, świeże owoce, warzywa, mięso i inne produkty są zdecydowanie droższe, ale i bardziej wartościowe. Nie oznacza to jednak, że musimy całkowicie zrezygnować z oszczędzania. Wręcz przeciwnie. Warto bowiem przeglądać aktualne gazetki promocyjne sieci dyskontowych i polować na okazje. Podchodźmy jednak do tematu z umiarem i rozwagą.

Co robić, aby oszczędzić?

Wbrew pozorom nie jest to takie łatwe. Wymaga to wprawy i cierpliwości. Kupując produkty, które mogą być składowane w większych ilościach, takie jak ryż, makaron, kasze, papier toaletowy itd. opłaca się kupować w większych opakowaniach, lub w wielosztukach. Przy wyborze produktów sprzedawanych na wagę trzeba zwracać uwagę na cenę za 100g, lub za kilogram. W ten sposób możemy od razu porównać cenę luzem oraz produktów pakowanych. Będąc częstym klientem danego sklepu warto założyć sobie kartę lojalnościową, aby móc korzystać ze wszystkich promocji. Wkładając do koszyka większe ilości mięsa, warzyw oraz owoców śmiało można je mrozić i mieć na później, gdy będziemy znów czegoś potrzebowali.

Jeszcze przed wyjściem do sklepu dobrze byłoby zrobić sobie listę produktów nam potrzebnych i dokładne przeanalizować czy aby na pewno czegoś nam brakuje. Gdy zauważymy u siebie pustki w lodówce ciekawym pomysłem jest zrobienie tak zwanego „czyszczenia lodówki” i przygotowanie obiadu z tego co w niej zostało. W ten sposób nie będziemy zobligowani do ponownych zakupów. Każdorazowo warto być świadomym swojego budżetu oraz zabiegów marketingowych, aby nie nadziać się na powszechne pułapki.

Filip Siódmiak