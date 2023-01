Barometr EFL: Firmy w Polsce nie planują inwestycji

Barometr EFL, który jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności sektora MSP do wzrostu, wzrósł o 1,3 pkt kw/kw i wyniósł 48,5 pkt w I kw. 2023 r. Eksperci podkreślają, że w całym 2022 roku nie było ani jednego wyniku, który przekroczył próg 50 pkt

Pierwszy tegoroczny wynik, choć lekko wyższy niż poprzedni pomiar z ostatniego kwartału ubiegłego roku, nie odbiega od sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia na początku 2022, 2021 czy nawet przedpandemicznego 2019 roku. Pomiary styczniowe najczęściej należą do jednych z najniższych w roku, gdyż są zbierane w okresie największej niepewności i niewiedzy na temat tego, co może wydarzyć się w nowym roku. W tym roku ta niepewność jest jeszcze większa z uwagi na obecną sytuacją gospodarczą-polityczną. Utrzymująca się od kilkunastu miesięcy dwucyfrowa inflacja, wysokie ceny energii i trwająca wojna na terytorium Ukrainy nie skłaniają przedsiębiorców do podejmowania nowych inicjatyw, na przykład inwestycji w sprzęt czy ekspansji zagranicznej, a bardziej do obrania roli obserwatora - powiedział prezes EFL Radosław Woźniak, cytowany w komunikacie.

Próg OR to poziom ograniczonego rozwoju firm z sektora MŚP, który wynosi co najmniej 50 pkt. w Barometrze EFL. Stanowi algorytm stworzony na podstawie danych zgromadzonych w trakcie badania przedsiębiorców dotyczących 4 sfer: poziomu sprzedaży, planowanych inwestycji w środki trwałe, płynności finansowej i zapotrzebowania na zewnętrzne finansowanie. Wynik powyżej 50 pkt. oznacza, że występują sprzyjające warunki do rozwoju sektora MŚP, natomiast wynik niższy oznacza, że warunki te są niekorzystne. Wartość wskaźnika na poziomie 48,5 pkt., po raz piąty z rzędu, nie przekroczyła progu OR, co oznacza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa widzą niewielkie szanse na rozwój w najbliższych miesiącach.

Jak podano, 6,2% firm spodziewa się większych zamówień w najbliższych miesiącach. Choć to wynik o 2 pkt proc. wyższy niż w IV kwartale 2022 roku (4,2%), to jednak pozostaje na najniższym poziomie w historii. 74% firm nie przewiduje żadnych zmian w tym obszarze w porównaniu do poprzedniego kwartału, a 19% obawia się spadku zamówień.

Za niską sprzedażą idzie niska płynność finansowa. Tylko 5,8% przedstawicieli MŚP spodziewa się lepszej płynności finansowej (o 1,6 pkt proc. więcej niż w IV kwartale 2022 roku). 75% firm nie przewiduje żadnych zmian w tym obszarze w porównaniu do poprzedniego kwartału, a 18% obawia się pogorszenia kondycji finansowej prowadzonych biznesów - czytamy w komunikacie. Analizując dane z całego 2022 roku, widać, że w zasadzie nie było przedsiębiorców, którzy planowali zwiększenie poziomu inwestycji. We wszystkich czterech pomiarach były to jedynie pojedyncze przypadki. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w pierwszym tegorocznym pomiarze. Tylko 0,5% przedsiębiorców ma większe plany inwestycyjne niż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku, a 96% nie spodziewa się utrzymania dotychczasowego poziomu - czytamy również.

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu. Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego, a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro-, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 10 do 24 stycznia 2022 roku.

