UE zabierze nam lasy? Rząd do tego nie dopuści!

„Nie da się wprowadzić ujednoliconych zasad dla wszystkich lasów na terenie Unii Europejskiej” – mówi w rozmowie z telewizją wPolsce.pl Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego chce odebrać państwom członkowskim kompetencje w zarządzaniu lasami i gospodarką leśną. Wymagałoby to zmiany traktatów, a więc jednomyślności wszystkich państw członkowskich.

Aleksander Brzózka, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska jednoznacznie stwierdza w rozmowie w telewizji wPolsce.pl:

Miałoby to wpływ nie tylko na sferę gospodarczą:

Lasy Państwowe rocznie sadzą ponad 500 mln drzew, więcej się lasów sadzi, niż wycina, w samym sektorze drzewnym w Polsce pracuje ponad 400 tys. ludzi. Polski przemysł meblarski to jest szósty producent i trzeci eksporter, jeżeli chodzi o tę branże na świecie — przypomina A. Brzózka, ale także zwraca uwagę na zadania związane z troską o różnorodność i role edukacyjną, jaka pełnią Lasy Państwowe.

Próba centralizacji z poziomu Unii Europejskiej miałaby negatywny wpływ nieb tylko na gospodarkę, ale także przyrodę:

Nie da się wprowadzić ujednoliconych zasad dla wszystkich lasów na terenie Unii Europejskiej. Mieszkamy w różnych strefach klimatycznych, są różne lasy, rodzaje drzew, a także dostępność do nich.(…) U nas ponad 80% lasów jest ogólnie dostępna. Jeżeli byśmy mieli taki stan, że większość lasów jest prywatna, właściciel mógłby zabronić nam wstępu. Lasy to dobro ogólnodostępne i na pewno nie będzie zgody na to, żeby z jednej strony centralizować a z drugiej strony odbierać Polakom to, co im się należy.