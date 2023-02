Pierwszy koncert polskiego wykonawcy w Robloxie

ING Bank Śląski rozwija działania w metaverse i zaprasza na koncert w cyfrowym świecie

Wydarzenie odbędzie się 4 lutego w „Mieście ING”, czyli edukacyjnej grze na platformie Roblox. Gwiazdą koncertu będzie Palion, wykonawca i youtuber.

Organizowanie koncertów w świecie cyfrowym staje się coraz popularniejsze. Najwięcej tego typu wydarzeń odbywa się za pośrednictwem gier jak Roblox czy Fortnite. Dotychczas wirtualne koncerty zagrali już tacy zagraniczni muzycy jak: Travis Scott, Ariana Grande czy Ozzy Osbourne. Organizowany przez ING koncert Paliona będzie pierwszym tego typu wydarzeniem z udziałem polskiej gwiazdy na platformie Roblox.

Występ Paliona odbędzie się 4 lutego o godzinie 18.00 w grze „Miasto ING” w Roblox. Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy posiadać konto na platformie Roblox oraz wejść do gry w trakcie jego trwania. Przygotowania do koncertu można obserwować już teraz – w „Mieście ING” zostały rozwieszone plakaty, a zegar odlicza czas do wydarzenia. Wybudowany został również stadion, na którym wystąpi awatar Paliona, a w sklepie można otrzymać koszulkę z wizerunkiem wykonawcy.

Metaverse jest intensywnie rozwijającą się koncepcją łączenia świata wirtualnego z rzeczywistym. Coraz więcej nastolatków rozwija swoje pasje właśnie w wirtualnych światach – spędzają czas ze znajomymi, tworzą, bawią się i uczą. Miasto ING jest miejscem, które powstało aby łączyć wszystkie te obszary – uczyć dzieci dobrych nawyków w finansach, ale też dostarczyć im wspólnie przeżywanej rozrywki. Możliwość rozwijania swoich pasji jest ważna dla 46 proc. młodych ludzi, a słuchanie muzyki to codzienność aż 77 proc. nastolatków. Dlatego zaprosiliśmy do współpracy znanego artystę Paliona, idola nastolatków, którego koncert będzie wstępem do kolejnej odsłony edukacyjnej gry „Miasto ING” – mówi Barbara Pasterczyk, Dyrektor Banku odpowiedzialna za komunikację marketingową w ING Banku Śląskim.

W zeszłym roku ING Bank Śląski jako pierwszy bank w Polsce pojawił się na platformie gamingowej Roblox z grą edukacyjną „Miasto ING”. Gra pozwala trenować dobre nawyki związane z finansami w sposób najbardziej przyjazny, czyli przez zabawę. W wirtualnym świecie marki gracze mogą gromadzić wirtualne pieniądze poprzez wykonywanie różnych zadań. To do nich należy decyzja czy chcą te pieniądze zaoszczędzić i kupić za nie np. pierwsze wirtualne mieszkanie czy wolą je wydać na udoskonalenie swojej postaci.

Palion to popularny youtuber, który oprócz filmów o grach od kilku lat nagrywa piosenki i teledyski. Jego najnowszy utwór, „Zielone 2”, w ciągu miesiąca od premiery odtworzono na YouTube ponad 5,3 mln razy, a najpopularniejszy utwór, „Zielone”, odtworzono w sumie ponad 22 mln razy.

Roblox to jedna z największych na świecie platform umożliwiających rozgrywkę w wirtualnych światach. W grudniu 2022 r. dzienna liczba aktywnych użytkowników Roblox wyniosła 61,5 mln. Uczestnicy gry korzystają z personalizowanych awatarów i mogą samodzielnie kształtować rozgrywkę poprzez tworzenie przedmiotów, miejsc czy całych gier.

Zapowiedź koncertu w formie wideo:

Więcej informacji o „Mieście ING”: www.ing.pl/roblox

Gra dostępna jest na platformie Roblox: https://www.roblox.com/games/8458974184/UPDATE-Miasto-ING

Koncept strategiczny i nadzór nad przygotowaniem kampanii: Agencja kreatywna GONG Wdrożenie pomysłu i koncepcji Miasta ING: Game Changer Media: Mullen Lowe Media Hub *Cytowane dane pochodzą z raportu Kantar dla ING, październik 2020

