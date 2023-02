Ceny wakacji ostro w górę! Nowy raport szokuje

W 2022 roku ceny wakacji z porednictwem biur podróży wzrosły średnio o 18 proc. Dla porównania jeszcze na przestrzeni lat mieliśmy do czynienia z kilkuprocentowymi wzrostami cen, wynika z raportu podróżnika przygotowanego przez Travelplanet.

Biuro podróży Travelplanet przygotowało raport dotyczący zmieniających się cen wypoczynku w biurach podróży. Cena wartości rezerwacji z 2021 na 2022 wzrosła aż o 18,3 proc. Przykładowo, koszt wypoczynku w 2021 roku kosztował 2240 zł a w 2022 już 2642 zł, czyli o 400 zł więcej.

Według badań najpopularniejszymi kierunkami podróży pozostają Turcja, Grecja i Egipt. Mimo, że inflacja nie omija żadnych branż w Polsce, to cztery piąte klientów wybiera wypoczynek w hotelach cztero- i pięciogwiazdkowych.

O ile w 2021 wyjątkowy komfort wypoczynku był rekompensatą za lockdowny i brak możliwości podróżowania, to w 2022 roku, stojącym pod znakiem coraz bardziej gorącej złotówki, nosił znamiona ucieczki do przodu. Łapania być może ostatniej szansy wypoczynku w luksusie, na który za chwilę nie będzie nas stać, ocenił prezes Travelplanet.pl Radosław Damasiewicz

Wzrost cen na przestrzeni kilku ostatnich skomentował prezes biura podróży Travelplanet.pl.

To kosmiczny wynik w porównaniu z kilkuprocentowymi wzrostami, z jakimi mieliśmy do czynienia na przestrzeni lat. Dość powiedzieć, że wzrost średniej rezerwacji w okresie 2007–2015 wyniósł nieco ponad 12 procent. Natomiast w okresie 2015–22 wyniósł on ponad 32 procent, zauważył prezes Travelplanet.pl.