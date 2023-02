Podatek od zysków nadzwyczajnych spółek? "Jestem za"

Mateusz Morawiecki opowiada się za przyjęciem podatku dla koncernów międzynarodowych od zysków nadzwyczajnych.

Premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej wizyty w Szwecji został zapytany o wprowadzenie tzw. windfall tax, czyli podatku od zysków nadzwyczajnych spółek

Jeśli chodzi o ogólne opodatkowanie wielkich koncernów międzynarodowych, to my opowiadamy się za takim rozwiązaniem - dlatego też wspieramy takie rozwiązanie, m.in. w ramach OECD, wskazał premier.

Dodał, ze zgromadzone wpływy trafią do firm oraz obywateli, po to by obniżyć koszty związane z kryzysem energetycznym.

