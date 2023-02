TYLKO U NAS. Kotecka rezygnuje z pracy w zarządzie LINK4

Patrycja Kotecka zrezygnowała z funkcji członka zarządu LINK4. Jak się dowiedzieliśmy pozostanie w spółce na stanowisku Dyrektora Pionu Marketingu. W zarządzie TU LINK4 zasiadała od marca 2020 roku.

Złożyłam rezygnację z funkcji członka zarządu LINK4 z przyczyn osobistych. Planuję dokończyć doktorat i skupić się bardziej na pracy naukowej, co jest trudne do pogodzenia z licznymi obowiązkami w zarządzie Towarzystwa Ubezpieczeń LINK4 - powiedziała nam Patrycja Kotecka.

W zarządzie odpowiadała za marketing, sprzedaż online, a także dział prawny i cyberbezpieczeństwo. Kotecka pozostaje w spółce na stanowisku Dyrektora Pionu Marketingu. Od 2016 roku, czyli od czasu, gdy kieruje marketingiem i sprzedażą online, w TU LINK4, sprzedaż wzrosła prawie trzykrotnie, a Link4 pozostaje w trójce najbardziej rozpoznawalnych brandów ubezpieczeniowych. Firma otrzymała liczne nagrody za skuteczne kampanie marketingowe w tym dwie statuetki Effie Awards.

Kotecka od marca 2016 pełniłą funkcję dyrektora Marketingu i Sprzedaży On-Line, a następnie szefowej Pionu. Jak usłyszeliśmy w spółce, pozostanie na tym stanowisku. Jej zespół został wielokrotnie uhonorowany prestiżową statuetką Effie Awards za efektywne kampanie reklamowe. Pod kierownictwem Koteckiej wprowadzono rozwiązania marketingowe, które spowodowały przyrost klientów. Patrycja Kotecka koordynowała także w LINK4 projekty realizujące społeczną odpowiedzialność biznesu.

W kwietniu ubiegłego roku, Kantar Polska wyróżnił instytucje finansowe, które najefektywniej kreowały swój wizerunek i dzięki temu zyskały zaufanie i zaangażowanie swoich klientów. Marketing LINK4 został doceniony za kreatywność w przedstawieniu reklam firmy.

To dla nas szczególne wyróżnienie, bo przypadające na wyjątkowy czas pandemii. Mimo obiektywnych trudności, z którymi musiała sobie radzić cała branża ubezpieczeniowa, osiągnęliśmy rekordowe wyniki sprzedaży poprzez call center, a to także zasługa ugruntowanej siły naszej marki jako wiarygodnego ubezpieczyciela w niepewnych czasach. Konsekwentnie budowany wyrazisty wizerunek LINK4 przekłada się na zaufanie klientów i nawet w trudnych czasach pozwala nam odnosić marketingowe sukcesy – mówiła wówczas Patrycja Kotecka. - Silna pozycja w sektorze sprzedaży bezpośredniej to od lat znak rozpoznawczy LINK4 i zobowiązanie do wciąż lepszych wyników – mówi Patrycja Kotecka.