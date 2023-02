M. Błaszczak: historyczna umowa wzmacniająca polskie wojsko

Umowa ramowa na 1000 wozów Borsuk to historyczna umowa, postradziecki BWP-1 odchodzi do historii; to niezwykle istotne, że wzmacniamy wojsko polskie wyposażając je w sprzęt, który jest produkowany w naszym kraju - podkreślił we wtorek wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak.

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził we wtorek umowę ramową na dostawę blisko 1400 nowych pojazdów dla wojska, w tym blisko 1000 gąsienicowych bojowych wozów piechoty Borsuk oraz pojazdy towarzyszące. Nowe pojazdy mają zastąpić skonstruowane w ZSRR wozy BWP-1. Pierwsze cztery Borsuki mają zostać dostarczone w tym roku. Oprócz Borsuków w wariancie bojowym umowa przewiduje zamówienia na wozy rozpoznania, dowodzenia, ewakuacji medycznej, zabezpieczenia technicznego i rozpoznania skażeń.

To jest historyczna umowa, postradziecki BWP-1 odchodzi do historii, Borsuk, który został zaprojektowany przez polskich konstruktorów, który został wykonany w hucie Stalowa Wola zastąpi z powodzeniem bojowy wóz piechoty, który dotychczas był wykorzystywany. To niezwykle istotne, że wzmacniamy wojsko polskie wyposażając w sprzęt, który jest produkowany w naszym kraju. Nie zawsze jest to możliwe, ale zawsze gdy są takie możliwości, to z nich korzystamy, powiedział szef MON w TVP Info.

Chwalił też karabinki Grot, a także zestawy przeciwlotnicze Piorun i armatohaubice Krab, które - jak podkreślił - są obecnie używane przez Ukraińców, „by zatrzymać nawałę rosyjską”.

Borsuk, który ma zastąpić skonstruowany w ZSRR bojowy wóz piechoty BWP-1, to największy od lat projekt opracowania w Polsce całkowicie własnej konstrukcji dla wojska. Skonstruowany w Polsce moździerz Rak wykorzystuje podwozie licencyjnego Rosomaka; samobieżna armatohaubica Krab, której produkowana na brytyjskiej licencji wieża z działem (lufy pochodziły początkowo z Niemiec i Francji) miała zostać osadzona na krajowym podwoziu, ostatecznie została posadowiona na podwoziu kupionym od Korei Południowej.

Wprowadzenie nowego bojowego wozu piechoty na uniwersalnym gąsienicowym podwoziu opracowanym przez krajowy przemysł to jeden z programów planu modernizacji technicznej sił zbrojnych.

Program nowego bojowego pływającego wozu piechoty został rozpoczęty 24 października 2014 r. Pierwsze próby poligonowe prototypu odbyły się jesienią 2020 w Drawsku Pomorskim. Za projekt odpowiada konsorcjum zawiązane przez spółki PGZ - Huta Stalowa Wola S.A. jako lider, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM Sp. z o.o., Rosomak S.A., Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. – oraz Akademię Sztuki Wojennej, WAT, Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej oraz Politechnikę Warszawską.

pap, jb