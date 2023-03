Kobiety muszą spać dłużej

Sen jest bardzo ważnym elementem zdrowego stylu życia oraz regeneracji. Powinniśmy spać mniej więcej od siedmiu do dziewięciu godzin w ciągu doby. Najnowsze badania rzucają nowe światło w tym temacie, mówiące, że kobiety potrzebują więcej snu, niż mężczyźni.

Kobiety na lepszej pozycji

Jak wynika z badań, kobiety średnio potrzebują o około 20 minut więcej, aby w pełni oddać się w objęcia Morfeusza. Jak tłumaczą naukowcy wynika to z ich wielozadaniowego mózgu. W momencie zaśnięcia obszar w mózgu zwany korą, odłącza naszą pamięć od zmysłów, tym samym przechodząc w stan regeneracji. Jest to bardzo istotne, gdyż kora odpowiada za zarządzanie pamięcią. I logicznym jest to, że im większy procent mózgu używany jest w ciągu dnia, tym więcej snu potrzebujemy, aby w pełni się zregenerować.

Jak można to odnieść do różnic pomiędzy obiema płciami? Kobiety zazwyczaj są zdolne do wykonywania wielu czynności w jednym momencie, z czym niekiedy mężczyźni mają sporo problemów. Winę za to ponosi anatomia. Mózg kobiety jest nieco inaczej zbudowany, bardziej skomplikowany i zdolny, dzięki temu do podejmowania stałej wielozadaniowości.

Badanie nad snem

W badaniu porównano w jaki sposób niedobór snu będzie wpływał na grupę 210 kobiet i mężczyzn. Okazało się, że płeć piękna jest o wiele bardziej podatna na jego niedobór. Ponadto wysnuto wniosek mówiący, że nieodpowiednia ilość snu koreluje z tak zwanym stresem psychologicznym, depresją, agresją czy gniewem. Także niedobór snu niezwykle negatywnie odbija się w szczególności na stanie zdrowia pań. Kobiety, które nie mogą zasnąć w czasie krótszym niż 30 minut od momentu położenia się do łóżka, mają wyższe stężenie związków nasilających stany zapalne w układzie krążenia oraz insuliny, przez co rozregulowuje się ich gospodarka glukozowa.

Zatem, wysypiajmy się każdej nocy, śpijmy siedem do dziewięciu godzin, nie wpatrujmy się w światło niebieskie przed spaniem, nie najadajmy się przed snem oraz starajmy się wietrzyć sypialnie. Bez względu na płeć.

Filip Siódmiak